В Одессе дроны попали в многоэтажки: есть пострадавшие, среди них дети (фото)

Последствия атаки на Одессу

В результате атаки ударных беспилотников в ночь на 31 декабря в двух районах Одессы зафиксировали попадание в многоэтажки.

Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лысак.

Он сообщил, что враги БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.

«В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лысак сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека, из них трое — дети.

младенца, 7 месяцев - состояние средней тяжести;

парень, 14 лет - состояние среднее;

девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;

мужчина, 42 года - в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь.

«На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов», – добавил он.

В Одесской ОВА отметили , что беспилотниками атакована жилищная, логистическая и энергетическая инфраструктура региона.

«В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших. Данные уточняются», – заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги .

Позже стало известно, что в части Одессы в результате атаки вражеских ударных беспилотников исчезло электро- водо- и теплоснабжение .