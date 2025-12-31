- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе дроны попали в многоэтажки: есть пострадавшие, среди них дети (фото)
В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажные жилые дома.
В результате атаки ударных беспилотников в ночь на 31 декабря в двух районах Одессы зафиксировали попадание в многоэтажки.
Об этом сообщил глава Одесского МВД Сергей Лысак.
Он сообщил, что враги БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.
«В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир», — говорится в сообщении.
Кроме того, Лысак сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека, из них трое — дети.
младенца, 7 месяцев - состояние средней тяжести;
парень, 14 лет - состояние среднее;
девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;
мужчина, 42 года - в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь.
«На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов», – добавил он.
В Одесской ОВА отметили , что беспилотниками атакована жилищная, логистическая и энергетическая инфраструктура региона.
«В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших. Данные уточняются», – заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги .
Позже стало известно, что в части Одессы в результате атаки вражеских ударных беспилотников исчезло электро- водо- и теплоснабжение .