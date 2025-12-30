Почему в Киеве и Одессе до сих пор продолжаются экстренные отключения и когда их отменят

Отключение света в Киеве и Одессе / © ТСН.ua

В части Киева и области, в Одессе и всей Одесской области не применяются графики почасовых отключений. При этом там продолжаются аварийные отключения

Почему сложилась такая ситуация и когда можно будет вернуться к плановым почасовым отключениям, объяснили в «Укрэнерго».

В компании объяснили, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киевщины и Одесчины в декабре имеют общие черты. В обеих областях враг одновременно нанес удары по объектам генерации и сетям передачи и распределения электроэнергии.

То есть были повреждены все звенья производства и доставки электроэнергии. Поэтому процесс ремонтов требует больше времени, чем это было после предыдущих атак.

«Чтобы не перегружать сети и избежать масштабных аварий, операторы систем распределения вынуждены аварийно отключать часть потребителей. Из-за масштабов повреждений оборудование просто не может передать всю необходимую электроэнергию для выполнения почасовых графиков», — говорится в сообщении.

«Укрэнерго» предупреждает, что пока не будут восстановлены объекты распределения и передачи электроэнергии, обеспечить прогнозируемость применения отключений физически невозможно.

«В настоящее время все энергетики работают совместно и круглосуточно. В пострадавших регионах идет восстановление и генерации, и подстанций системы передачи данных, и сетей облэнерго. Как только ситуация стабилизируется, появится и возможность вернуться к прогнозируемым графикам почасовых отключений», — заверили в компании.

Напомним, что за последние полмесяца Одесса, особенно энергетическая инфраструктура города и области, находятся под беспрецедентным давлением со стороны оккупантов, и ситуация не улучшается.