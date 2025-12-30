Чому в Києві та Одесі досі тривають екстрені відключення та коли їх скасують

Відключення світла у Києві та Одесі / © ТСН.ua

У частині Києва та області, в Одесі та усій Одеській області наразі не застосовуються графіки погодинних відключень. Натомість там відбуваються аварійні знеструмлення.

Чому склалась така ситуація і коли можливо повернутись до планових погодинних відключень, пояснили в «Укренерго».

У компанії пояснили, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київщини та Одещини у грудні мають спільні риси. В обох областях ворог одночасно завдав ударів по об’єктах генерації та мережах передачі і розподілу електроенергії.

Тобто, були пошкоджені усі ланки виробництва та доставки електроенергії. Через це процес ремонтів потребує більше часу, ніж це було після попередніх атак.

«Щоб не перевантажувати мережі та уникнути масштабних аварій — оператори систем розподілу наразі вимушені аварійно відключати частину споживачів. Через масштаби пошкоджень — обладнання просто не може передати всю необхідну електроенергію для того, щоб виконувати погодинні графіки», — йдеться в повідомленні.

«Укренерго» попереджає, що поки не будуть відновлені об’єкти розподілу та передачі електроенергії, забезпечити прогнозованість застосування відключень фізично неможливо.

«Зараз усі енергетики працюють спільно і цілодобово. У постраждалих регіонах триває відновлення і генерації, і підстанцій системи передачі, і мереж обленерго. Як тільки ситуація стабілізується — з’явиться і можливість повернутись до прогнозованих графіків погодинних відключень», — запевнили у компанії.

Нагадаємо, що за останні пів місяця Одеса, а особливо енергетична інфраструктура міста і області, перебувають під безпрецедентним тиском з боку окупантів, і ситуація не покращується.