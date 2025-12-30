- Дата публікації
Закривати чи ні: головна помилка садівників у підготовці теплиці до зими
Перед приходом зими багато власників дач та городів задаються питанням: чи варто закривати теплицю на зимовий період або залишити її відкритою? Давайте розберемося разом.
Це рішення індивідуальне і залежить від клімату вашого регіону та конструкції парника. Розглянемо переваги й ризики обох варіантів.
Закриваємо теплицю на зиму
Переваги:
Каркас і покриття зберігають цілісність — відсутність відкритих щілин зменшує вплив вітру та опадів.
Можливе накопичення шкідників мінімізується профілактичною обробкою ґрунту та дезінфекцією стін.
Недоліки:
Усередині може накопичуватися волога, що провокує розвиток грибка та плісняви.
Зростає ризик пошкодження полікарбонатних листів під важким снігом.
Залишаємо теплицю відкритою
Переваги:
Добра вентиляція запобігає хворобам рослин.
Поверхні добре провітрюються, знижуючи ризик грибкових захворювань.
Сонячні промені вільно проникають всередину, прогрівають ґрунт і знищують шкідників.
Недоліки:
Конструкції більше піддаються пошкодженням від сильних поривів вітру.
Відкритий парник може накопичувати сміття та опале листя, що ускладнить весняну підготовку грядок.
Поради досвідчених садівників:
Перевірте міцність каркасу перед зимою.
Якщо конструкція надійна, закрийте двері та вікна, щоб захистити теплицю від опадів та механічних пошкоджень.
Регулярно провітрюйте закриту теплицю, щоб видаляти зайву вологу.
Додатково підпирайте каркас, якщо у вашому регіоні значні снігові покриви.
Правильна підготовка теплиці до зимівлі — ключ до багатого та здорового врожаю наступного сезону.