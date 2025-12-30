Нова традиція тверезості: що таке "сухий січень" і навіщо він українцям

«Сухий січень»: що станеться з організмом, якщо не пити місяць / © pixabay.com

З переходом на новий календар зимові свята в українців тепер розпочинаються не з новорічної ночі, а з Різдва, 25 грудня, і завершуються Водохрещем 6 січня. На Заході ж січень називають «сухим» місяцем. Там січень — популярний місяць утримання від алкоголю і став традицією для людей, які сподіваються «перезавантажитися» з чистого аркуша в новому році.

Про це пише Popular Science.

Заснований благодійною організацією, цей місячний челендж розпочався 2013 року з 4000 зареєстрованих учасників. До 2025-го це число зросло до 200 000. І це лише офіційні зареєстровані. Багато людей у ​​всьому світі беруть участь неофіційно. За 13 років «сухий січень» став впізнаваним символом уникнення алкоголю на початку року. І хоча існує безліч причин зробити перерву у вживанні алкоголю, жодна з них не здається більш нагальною, ніж здоров’я.

Нещодавня оглядова стаття, опублікована в журналі «Алкоголь та алкоголізм», описує позитивний вплив на здоров’я участі в «сухому січні» та переваги короткочасних перерв у вживанні алкоголю.

«Навіть після місячної перерви у вживанні алкоголю спостерігалися помітні зміни в кількох біомаркерах, пов’язаних з його вживанням», — розповідає журналу Popular Science Меган Строугер, наукова співробітниця з питань науки та провідна авторка статті.

Строугер та її команда з Університету Брауна проаналізували 16 досліджень, у яких взяли участь понад 150 000 учасників. Вони виявили, що учасники, які не вживали алкоголь протягом одного місяця, повідомляли про кращий сон, покращений настрій і втрату ваги. Позитивні біологічні зміни включали зниження артеріального тиску, зменшення жиру в печінці, кращий рівень глюкози в крові, покращення резистентності до інсуліну та зниження концентрації факторів росту, пов’язаних з раком.

«Алкоголь впливає на всі аспекти організму», — каже Строугер.

Ми всі чули про те, як алкоголь впливає на печінку, але, згідно з газетою, звичка вживати алкоголь залишає слід майже на всьому.

Строугер каже, що дані спочатку її здивували. «Я не думала, що організм може так сильно змінитися лише за один місяць».

«Навіть через шість місяців після випробування учасники повідомляли про стійке зниження загального споживання алкоголю. У них також був знижений ризик розвитку проблем з його вживанням або алкогольної залежності», — зазначає експертка.

Масове вживання алкоголю за часів «сухого січня» — це невеликий поштовх проти повсюдної присутності алкоголю в повсякденному житті. Він відіграє причинну роль у 200 відомих захворюваннях і залишається провідною причиною захворювань та смерті в усьому світі.

Хоча для більшості це гарна ідея, є ще проблеми з абстиненцією («ломкою»). Будь-кому, хто страждає від справжнього розладу вживання алкоголю, треба проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочинати щось на кшталт «сухого січня», оскільки абстинентний синдром є цілком реальною небезпекою.

Строугер каже, що кожен, хто не має хронічних захворювань і бере під сумнів свої взаємини з алкоголем, має почуватися добре, спробувавши пройти місячний челендж.

