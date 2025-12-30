ТСН у соціальних мережах

Футболіст "Шахтаря" став одноклубником українця в чемпіонаті МЛС

"Гірники" віддали Івана Лосенка в оренду канадському "Монреалю".

Іван Лосенко

Іван Лосенко / instagram.com/vanyalosenko

Канадський "Монреаль" оголосив про трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" Івана Лосенка.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу МЛС.

21-річний футболіст виступатиме за канадський клуб на правах оренди, яка розрахована на один рік з можливістю подовження ще на два роки.

В угоді також передбачена опція викупу футболіста. "Гірники" ж матимуть право зворотного викупу гравця.

Лосенко родом з Білозерського (Донецька область) та є вихованцем академії "гірників". У складі "Шахтаря" U-19 здобував срібло юнацького чемпіонату України (2024) і провів 16 поєдинків в Юнацькій лізі УЄФА.

У сезоні-2024/25 виступав в оренді за "Інгулець" (19 матчів, 2 голи), у першій половині сезону-2025/26 був орендований "Кудрівкою" (13 матчів).

Також Лосенко має досвід виступів за збірні України на юнацькому та молодіжному рівнях.

"Монреаль", у складі якого також виступає інший молодий український півзахисник Геннадій Синчук, завершив сезон на 13-му місці у Східній конференції МЛС, не зумівши потрапити до плейоф.

Раніше повідомлялося, що український футболіст відзначився гольовою передачею в матчі АПЛ.

