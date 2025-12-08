Нікіта Добринін чесно висловився про нареченого ексдружини Квіткової та їхні стосунки: "Ми бачимося"

Нікіта Добринін, Даша Квіткова й Володимир Бражко

Ведучий проєкту «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ Нікіта Добринін відверто висловився про нового обранця колишньої дружини Даші Квіткової.

Як відомо, вже тривалий час блогерка перебуває у стосунках з футболістом Володимиром Бражком. Вони вже заручилися та спільно виховують сина Даші Левчика від шлюбу з Нікітою. За словами ведучого, саме через дитину він познайомився з нареченим зірки. І все для того, аби пересвідчитися, що син зростатиме у злагоді. і у результаті чоловіки знайшли спільну мову.

«Ми перетинаємося, ми бачимося. Найголовніше знаходити контакт. Ми у прекрасних стосунках, проблем немає. Найголовніше для мене — як почувається дитина. Це основа основ. Якщо йому комфортно — супер», — розповів знаменитість у коментарі «Тур зірками».

Даша Квіткова й Нікіта Добринін з сином

Водночас Добринін зазначив, що не ревнує Лева до Володимира. А також додав, що син все розуміє та не називає нового коханого мами татом. Але ведучий ще раз наголосив, що насамперед для нього важлива безпека малюка, яку він отримує.

«Немає жодної підміни понять. Він прекрасно усвідомлює хто й де. Найголовніше, щоб був обгорнений увагою, теплом і безпекою — це дуже важливо. Але моє серце спокійне за малого», — додав шоумен.

