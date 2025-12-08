- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 320
- Час на прочитання
- 2 хв
У костюмі феї Дінь-Дінь: Борис Джонсон станцював на дні народження своєї доньки
Дівчинці виповниться 4 роки лише 9 грудня, проте святкова вечірка вже відбулася.
37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram фото й відео зі святкування дня народження їхньої спільної доньки Ромі.
Свято пройшло в стилі казок про Пітера Пена, і всі діти та їхні батьки наділи на спини крила фей і гумові вушка ельфів.
Судячи з фото, день народження минув дуже весело й іменинниця залишилася задоволеною.
Також Керрі поділилася кумедним відео, на якому її чоловік Борис у костюмі феї Дінь-Дінь намагається повторити танець за аніматорами.
«Минулими вихідними ми відсвяткували 4-й день народження нашої доньки Ромі (трохи завчасно). У нас була вечірка в стилі фей і піксі, і це був справжній хаос. Вона насолоджувалася кожною хвилиною. Величезне спасибі чудовим організаторам вечірки, які зробили цей день таким веселим… Також дякую своєму чудовому чоловікові, який не лише вбрався у фею, щоб потішити нашу доньку, а й спробував потанцювати в стилі ча-ча-ча, щоб усіх завести. Легенда!» — написала Керрі під публікацією.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 4-річну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.
Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони з чоловіком і дітьми вбрали ялинку до Різдва.