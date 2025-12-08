ТСН у соціальних мережах

У костюмі феї Дінь-Дінь: Борис Джонсон станцював на дні народження своєї доньки

Дівчинці виповниться 4 роки лише 9 грудня, проте святкова вечірка вже відбулася.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон — дружина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — показала у своєму Instagram фото й відео зі святкування дня народження їхньої спільної доньки Ромі.

Свято пройшло в стилі казок про Пітера Пена, і всі діти та їхні батьки наділи на спини крила фей і гумові вушка ельфів.

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з фото, день народження минув дуже весело й іменинниця залишилася задоволеною.

Син Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Також Керрі поділилася кумедним відео, на якому її чоловік Борис у костюмі феї Дінь-Дінь намагається повторити танець за аніматорами.

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

«Минулими вихідними ми відсвяткували 4-й день народження нашої доньки Ромі (трохи завчасно). У нас була вечірка в стилі фей і піксі, і це був справжній хаос. Вона насолоджувалася кожною хвилиною. Величезне спасибі чудовим організаторам вечірки, які зробили цей день таким веселим… Також дякую своєму чудовому чоловікові, який не лише вбрався у фею, щоб потішити нашу доньку, а й спробував потанцювати в стилі ча-ча-ча, щоб усіх завести. Легенда!» — написала Керрі під публікацією.

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 4-річну Ромі, 2,5-річного Френка і піврічну Поппі Елізу Джозефін. Усією великою сім’єю вони живуть у заміському особняку Брайтвелл-Менор.

Раніше, нагадаємо, Керрі Джонсон показала, як вони з чоловіком і дітьми вбрали ялинку до Різдва.

