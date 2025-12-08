ТСН у соціальних мережах

Суспільство
124
1 хв

Їй виповнилося 22: нідерландська королівська родина поділилася фото іменинниці — принцеси Катаріни-Амалії

7 грудня, принцесі Нідерландів Катаріні-Амалії виповнилося 22 роки.

Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

Вже традиційно королівський палац поділився фотографією іменинниці, цього разу обравши не офіційний новий портрет спадкоємиці престолу, а знімок із церемонії зречення великого герцога Анрі Люксембурзького на користь старшого сина великого герцога Гійома на початку жовтня цього року.

Принцеса Катаріна-Амалія на церемонії в Люксембурзі / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія на церемонії в Люксембурзі / © Associated Press

На цьому заході принцеса була присутня разом зі своїми батьками — королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою. На церемонії Катаріна-Амалія з’явилася в темно-червоній сукні, що сиділа гарно по фігурі і одягла бордове довге пальто без коміра. Вона тримала в руках клатч і шкіряні рукавички, підібрані до тону вбрання, зробила гарний макіяж і накрутила волосся легкими локонами.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

Принцеса Катаріна-Амалія / © Instagram королівської родини Нідерландів

«Принцеса Оранська святкує свій 22-й день народження», — йдеться в підписі під знімком.

Минулого року у день народження принцеси Катаріни-Амалії ми розповідали цікаві факти про спадкоємцю нідерландського престолу.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

124
