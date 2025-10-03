ТСН у соціальних мережах

Суспільство
385
2 хв

Як минула церемонія: великий герцог Люксембурга Анрі зрікся престолу на користь свого сина принца Гійома

Сьогодні в Люксембурзі відбувається найбільша історична подія — великий герцог Анрі зрікається престолу на користь свого сина принца Гійома, а титул велика герцогиня тепер носитиме — принцеса Стефанія — дружина спадкоємця.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Велика герцогиня Марія-Тереза, великий герцог Анрі, принц Гійом та принцеса Стефанія

Велика герцогиня Марія-Тереза, великий герцог Анрі, принц Гійом і принцеса Стефанія / © Getty Images

Великий герцог Анрі та велика герцогиня Марія-Тереза ​​прибули на церемонію зречення. Великий герцог був одягнений у військову форму кольору гакі з почестями та нагородами, а велика герцогиня мала елегантний вигляд у сукні-накидці кольору марсала з вирізами та туфлях-човниках на підборах.

Велика герцогиня Марія-Тереза і великий герцог Анрі / © Associated Press

Велика герцогиня Марія-Тереза і великий герцог Анрі / © Associated Press

Церемонія відбулася у Великому герцогському палаці в Люксембурзі. Анрі офіційно зрікся престолу, підписавши декларацію, а далі була церемонія приведення до присяги принца Гійома.

Церемонія зречення престолу великого герцога Анрі на користь сина Гійома / © Associated Press

Церемонія зречення престолу великого герцога Анрі на користь сина Гійома / © Associated Press

Як і його батько, принц Гійом одягнений у військову форму кольору гакі, а його дружина, принцеса Стефанія — у бузкову тюльову сукню з накидкою та ефектні діамантові сережки-люстри, також у неї на зап’ястях було кілька діамантових браслетів і зроблений світлий манікюр, а біляве волосся зібране в низьку зачіску.

Принцеса Стефанія (тепер велика герцогиня) і принц Гійом (великий герцог) / © Associated Press

Принцеса Стефанія (тепер велика герцогиня) і принц Гійом (великий герцог) / © Associated Press

Велика герцогиня Марія-Тереза, великий герцог Анрі, принц Гійом і принцеса Стефанія / © Getty Images

Велика герцогиня Марія-Тереза, великий герцог Анрі, принц Гійом і принцеса Стефанія / © Getty Images

На сьогоднішній церемонії були присутні члени королівської родини Бельгії та Нідерландів. Королева Бельгії Матильда була в бордовій сукні, а її дочка, принцеса Єлизавета, обрала темно-синє вбрання і обидві були в туфлях на підборах. Король Філіп був одягнений у смокінг, як і король Нідерландів Віллем-Олександр.

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіпп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіпп, великий герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима одягла осіннє пальто кольору верблюжої вовни без коміра поверх темно-зеленої сукні з бантом, а її дочка принцеса Катаріна-Амалія мала розкішний вигляд в рубіново-червоній сукні та бордовому пальті.

Принцеса Катаріна-Амалія, велика герцогиня Марія-Тереза, король Віллем-Олександр, великий герцог Анрі, королева Максима / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія, велика герцогиня Марія-Тереза, король Віллем-Олександр, великий герцог Анрі, королева Максима / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували сходження на престол великого герцога Анрі Люксембурзького, як це було 25 років тому.

