Як минула церемонія: великий герцог Люксембурга Анрі зрікся престолу на користь свого сина принца Гійома
Сьогодні в Люксембурзі відбувається найбільша історична подія — великий герцог Анрі зрікається престолу на користь свого сина принца Гійома, а титул велика герцогиня тепер носитиме — принцеса Стефанія — дружина спадкоємця.
Великий герцог Анрі та велика герцогиня Марія-Тереза прибули на церемонію зречення. Великий герцог був одягнений у військову форму кольору гакі з почестями та нагородами, а велика герцогиня мала елегантний вигляд у сукні-накидці кольору марсала з вирізами та туфлях-човниках на підборах.
Церемонія відбулася у Великому герцогському палаці в Люксембурзі. Анрі офіційно зрікся престолу, підписавши декларацію, а далі була церемонія приведення до присяги принца Гійома.
Як і його батько, принц Гійом одягнений у військову форму кольору гакі, а його дружина, принцеса Стефанія — у бузкову тюльову сукню з накидкою та ефектні діамантові сережки-люстри, також у неї на зап’ястях було кілька діамантових браслетів і зроблений світлий манікюр, а біляве волосся зібране в низьку зачіску.
На сьогоднішній церемонії були присутні члени королівської родини Бельгії та Нідерландів. Королева Бельгії Матильда була в бордовій сукні, а її дочка, принцеса Єлизавета, обрала темно-синє вбрання і обидві були в туфлях на підборах. Король Філіп був одягнений у смокінг, як і король Нідерландів Віллем-Олександр.
Королева Нідерландів Максима одягла осіннє пальто кольору верблюжої вовни без коміра поверх темно-зеленої сукні з бантом, а її дочка принцеса Катаріна-Амалія мала розкішний вигляд в рубіново-червоній сукні та бордовому пальті.
Нагадаємо, раніше ми згадували сходження на престол великого герцога Анрі Люксембурзького, як це було 25 років тому.