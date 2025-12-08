Путін поскаржився на демографічну кризу і хоче підвищити народжуваність

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив про погіршення демографічної ситуації в Росії та визнав, що вжиті владою заходи не дали очікуваного результату.

Про це російський диктатор заявив під час брифінгу.

За його словами, народжуваність у країні продовжує падати попри всі програми, які Москва намагалась запроваджувати.

“На жаль, негативна тенденція зберігається, народжуваність продовжує знижуватись”, — поскаржився Путін, додавши, що причин багато: від “загальносвітових трендів” до “накладання демографічних хвиль” минулого століття.

Він також заявив, що на демографію впливають “зовнішні виклики”, однак конкретизувати, які саме, не став.

Попри це, Путін наголосив, що “історичним завданням” Росії залишається “збереження та примноження народу” — хоча офіційні дані свідчать про подальше поглиблення кризи та рекордне зменшення кількості росіян працездатного віку.

Раніше повідомлялось, що Росія за час повномасштабної війни втратила понад 680 тисяч чоловіків, що становить приблизно 1% довоєнного чоловічого населення країни. Це означає значний демографічний удар, який матиме довгострокові наслідки для економіки та ринку праці РФ.