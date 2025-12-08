ТСН у соціальних мережах

Гламур
182
1 хв

Ілона Гвоздьова показалась з 10-річною донькою в лікарні і повідомила про її серйозну травму

Танцівниця розповіла, що сталось.

Валерія Сулима
Ілона Гвоздьова з донькою

Ілона Гвоздьова з донькою / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова повідомила, що її 10-річна донька дістала серйозну травму.

Про це танцівниця розповіла в Instagram-stories. Знаменитість показалась із Валерією, яку вона скорочено називає Рією, в лікарні. На фото дівчинка була зображена з рукою в гіпсі. Як виявилося, у доньки знаменитості перелом. Вочевидь, Рія дістала травму в понеділок. Принаймні, саме цього дня вони звернулися до лікаря.

Ілона Гвоздьова жартує, що для доньки є погана новина. Оскільки в неї перелом лівої руки, то до школи йти доведеться. Але є й гарна новина. Однокласники доньки знаменитості можуть на гіпсі залишити якісь побажання.

Донька Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Донька Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

"Понеділок (8 грудня – прим. ред.) закінчився так…Погана новина, що це ліва, а не права, і до школи все одно підемо і будемо писати! Гарна новина – можна розписатися на гіпсі", - поділилась танцівниця.

182
