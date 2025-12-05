- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 699
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін спробував цинічно пояснити, чому бомбардує міста з російськомовним населенням
Індійська журналістка у розмові з президентом РФ заявила, що люди, з якими вона зустрічалася на сході та півдні України, шоковані тим, що під час «спеціальної військової операції» були знищені їхні будинки.
Президент Росії Володимир Путін не зміг зрозуміло пояснити російські удари по сходу України, де багато людей — російськомовні.
Цим питанням заскочила зненацька кремлівського диктатора журналістка телеканалу India Today Гіта Мохан під час інтерв’ю.
Індійська журналістка зауважила, що бувала в різних містах на сході та півдні України, де багато людей розмовляє по-російськи. За її словами, вони тепер шоковані тим, що Путін робить з ними.
«Багато жінок, з якими я розмовляла, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України?» — запитала журналістка.
«Я не зрозумів запитання. Шоковані чим?» — вдав дурника Володимир Путін.
Журналістці довелося пояснити, що люди, з якими вона зустрічалася, шоковані тим, що під час «спеціальної військової операції» були знищені їхні будинки.
«Вони жили на сході України, вони завжди любили Росію, російський народ, вони були самі російськомовні», — описала своїх співрозмовників Гіта Мохан.
Зрештою Путін спромігся на цинічну відповідь, з якої випливає, що провина цих російськомовних українців у тому, що вони проживали на підконтрольній Україні території.
При цьому він повторив пропагандистську брехню про те, що ту частину Донбасу, яка не перебувала під контролем Україну, нібито «знищували».
«Вони жили в тій частині України, в тій частині Луганської чи Донецької області, яка перебувала під контролем київської влади. Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під контролем Києва, знищувалася київським режимом. І ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка заявила про свою незалежність», — сказав Путін.
Продовжуючи плутану відповідь, президент держави-агресорки нахабно заявив, що Росія «надала людям можливість висловитися на відкритому референдумі».
«Хто вважав доцільним бути разом із Росією, він за це проголосував. Хто ні — він міг спокійно виїхати на інші частини української держави. Будь ласка, ми цьому не заважали», — сказав він.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю президент Російської Федерації Володимир Путін лицемірно заявив, що він нібито не прагне відновлення Радянського Союзу.