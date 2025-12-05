Путін спробував цинічно пояснити, чому бомбардує міста з російськомовним населенням

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін не зміг зрозуміло пояснити російські удари по сходу України, де багато людей — російськомовні.

Цим питанням заскочила зненацька кремлівського диктатора журналістка телеканалу India Today Гіта Мохан під час інтерв’ю.

Індійська журналістка зауважила, що бувала в різних містах на сході та півдні України, де багато людей розмовляє по-російськи. За її словами, вони тепер шоковані тим, що Путін робить з ними.

«Багато жінок, з якими я розмовляла, були шоковані. Що ви можете сказати людям на сході України?» — запитала журналістка.

«Я не зрозумів запитання. Шоковані чим?» — вдав дурника Володимир Путін.

Журналістці довелося пояснити, що люди, з якими вона зустрічалася, шоковані тим, що під час «спеціальної військової операції» були знищені їхні будинки.

«Вони жили на сході України, вони завжди любили Росію, російський народ, вони були самі російськомовні», — описала своїх співрозмовників Гіта Мохан.

Зрештою Путін спромігся на цинічну відповідь, з якої випливає, що провина цих російськомовних українців у тому, що вони проживали на підконтрольній Україні території.

При цьому він повторив пропагандистську брехню про те, що ту частину Донбасу, яка не перебувала під контролем Україну, нібито «знищували».

«Вони жили в тій частині України, в тій частині Луганської чи Донецької області, яка перебувала під контролем київської влади. Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під контролем Києва, знищувалася київським режимом. І ми змушені були почати надавати підтримку тій частині, яка заявила про свою незалежність», — сказав Путін.

Продовжуючи плутану відповідь, президент держави-агресорки нахабно заявив, що Росія «надала людям можливість висловитися на відкритому референдумі».

«Хто вважав доцільним бути разом із Росією, він за це проголосував. Хто ні — він міг спокійно виїхати на інші частини української держави. Будь ласка, ми цьому не заважали», — сказав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю президент Російської Федерації Володимир Путін лицемірно заявив, що він нібито не прагне відновлення Радянського Союзу.