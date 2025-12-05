Моді приймає Путіна з почестями: що означає для України поїздка "фюрера" до Індії

Володимир Путін і Нарендра Моді. / © Associated Press

Диктатор-президент РФ Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Індії на 23-й саміт країн. Напередодні вечері “фюрера” вітали на червоній доріжці. Порушуючи протокол, прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрів його на злітній смузі летовища, потиснувши йому руку та тепло обійнявши. Потім вони поїхали в одній машині на приватну вечерю.

Чому світ стежить за переговорами Путіна та Моді, йдеться у матеріалі Sky News.

Саміт Індія-Росія є щорічною подією, яка відбувається протягом останніх 25 років, за винятком пандемії COVID. Мета заходу - зміцнити та розширити партнерство в сферах стратегічної оборони, цивільної ядерної енергетики, нафти та торгівлі.

До Нью-Делі російський президент-диктатор прибув з великою бізнес-делегацією, а питання торгівлі були одними з головних тем порядку денного. Зауважимо, торгівля між двома країнами, що становить 68,72 млрд доларів.

Цьогорічний саміт вже має певний зміст, бо днями нижня палата Держдуми Росії ратифікувала Угоду про взаємний обмін логістичною підтримкою (RELOS), ключову військову угоду з Індією. Вона визначає процедуру направлення військових формувань РФ, військових кораблів та військових літаків до Індії та навпаки. Окрім того, Москва надасть Нью-Делі доступ до російських військово-морських портів вздовж Північного морського шляху - від Владивостока до Мурманська.

Чому нафта та Україна важливі на переговорах

Від початку війни в Україні Індія збільшила обсяги закупівлі російської нафти зі знижкою. Щорічний імпорт зріс від 2% 2021-го - до майже 40% за останні три роки.

У серпні президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% штрафні мита на Нью-Делі за купівлю нафти країни-агресорки, що збільшило загальні мита до 50% — вони є одними з найвищих у світі.

Уряд США виправдав свої дії міркуваннями національної безпеки, оскільки прибутки від нафти живили військову машину Москви в Україні. Саме тому застосував агресивні економічні важелі впливу. Торговий радник американського президента Пітер Наварро навіть назвав війну між Росією та Україною «війною Моді», бо найбільша демократія у світі працює як «пральня для Кремля».

Індія заперечила усі звинувачення. Мовляв, знижки на імпорт нафти мають на меті “забезпечення енергетичної безпеки 1,4 млрд людей в країні”. Однак у спробі налагодити відносини країна збільшила закупівлі нафти та газу у США та почала скорочувати імпорт палива з Росії.

“Проте зустріч Путіна і Моді буде сприйнята як протест проти санкцій і високих мит, запроваджених Трампом. Це одна з причин, чому за нею уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях”, - констатує Sky News.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі з Путіним Моді заявив, що світ має повернутися до миру. Мовляв, Нью-Делі підтримує зусилля, які спрямовані на це. Своєю чергою, російський “фюрер” подякував індійському прем’єру “за увагу до мирних зусиль в Україні” та розповів про переговори зі США.

Відомо, що Москва готова запропонувати Нью-Делі безперебійне постачання палива. У коротких коментарях журналістам, Путін додав, що Росія та Індія підписали низку угод, спрямованих на зміцнення співпраці.