В Ужгороді придбали рояль для музичної школи за фантастичну суму

Рояль C. Bechstein Academy A 208 / © Сайт бренду C. Bechstein

Понад 2 млн гривень з державного бюджету витратили в Ужгороді на придбання рояля для комунальної музичної шкоди.

Про це стало відомо з опублікованих результатів тендеру на сайті Prozorro.

За новий чорний акустичний рояль C. Bechstein Academy A 208 для комунального закладу «Ужгородська музична школа № 1» Ужгородської міської ради заплатили 2,10 млн грн без ПДВ.

Переможцем тендеру став приватний підприємець Олександр Чайковський. Він був єдиним учасником торгів.

Щоб взяти участь у цьому тендері Олександр Чайковський подав лист-гарантію від офіційного представника C. Bechstein в Україні — ТОВ «Грандпіано», яке продає подібні роялі. Цей лист був необхідною умовою для участі в тендері. Врешті німецький представник надав Олександру Чайковському право представляти рояль на тендері.

Кошти на придбання рояля для музичної школи були взяті з державного бюджету за класифікацією «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами».

У примітках до закупівлі зазначено, що рояль має бути класичним та призначений для професійного використання в музичних салонах, концертних залах, музичній школі для сольних та групових виступів. Його мають також використовувати для навчання дітей.

Новий рояль встановлять у музичній школі до 10 грудня 2025 року

За даними видання «Наші Гроші», в українських інтернет-магазинах немає ринкової ціни рояля, який придбала школа.

За кордоном ціни на цей інструмент значно вищі.

У Нідерландах та Бельгії такий рояль коштує 60 900 євро (3 млн грн із ПДВ). У Британії рояль преміум-класу продають за 54 000 фунтів стерлінгів (3,03 млн грн), у Швейцарії за 61 000 швейцарських франків (3,23 млн грн), в Канаді за 119 867 канадських доларів (3,64 млн грн).

