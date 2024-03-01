У селищі під Києвом оголосили тендер на бандури: сума вражає

Бандури за понад третину мільйона гривень - такий тендер оголосили в одному із селищ на Київщині. Та навіщо Глевасі із населенням у 8 тисяч інструментів на таку суму?

Про те, як з'явилася ідея терміново використати державні гроші на бандури під час війни, йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

У культурному центрі селища Глеваха у передмісті Києва чекають на нові бандури вартістю 360 тисяч гривень. Саме ця сума зазначена у тендері держзакупівель.

Але голова селищної ради робить вигляд, що про ці гроші не чув. Всі запитання пропонує поставити керівникові закладу, що розташований через дорогу від адмінбудинку селищної ради.

Тут всім керує пані Леся Лихо, яка одразу показує як місцеві мешканці з дітьми плетуть маскувальні сітки, збирають кришки на протези і матеріали на дрони для військових. Каже, що подивитися на їхню роботу приїжджав сам президент.

В.о. директора культурного центру запевняє, що “нічого кримінального” тут не роблять. Лише оголосили тендер на 12 бандур, які потребує дитячий гурток.

“Є діти, які навчаються грі на бандурі, але бандур немає”, - бідкається вона.

Каже, хотіли їх купити ще два роки тому. Але через початок повномасштабного вторгнення торги не відбулися.

“Тепер, минулого року вже виділили гроші, є погодження з селищною радою, депутатами”, - пояснює вона.

Чому така вартість тендеру

Головний бухгалтер закладу Ірина Іщенко запевняє, що 360 тисяч — виправдана сума.

“12 бандур, 10 з яких підліткові чернігівського типу “прима”. Вартістю за одну одиницю 28 тисяч гривень. Ми ціни виробника зафіксували. Одна дитяча - 20 тисяч, і ще одна бандура концертна з перемикачами вартістю 65 тис гривень”, - розповідає вона.

Ірина каже, дешевше ці бандури не коштують. А ще обурюється, чому їхній тендер привертає таку увагу, адже він виправданий, на відміну від сотні інших розкрадених мільярдів.

“Це не барабани в укриття, це музична школа. Якщо діти зробили вибір і прийшли освіту отримувати, вони повинні мати інструмент”, - вважає Ірина Іщенко.

На чому раніше грали діти

Викладач класу бандури Ірина Литвиненко пояснює, що у дитячому гуртку поки що користуються інструментами із села Мар’янівка — їх взяли в оренду.

На них діти грали вже понад десяток років. Але тепер школа із сусіднього села захотіла їх повернути.

Та навіть, якби їх не треба було віддавати, то ці інструменти, пояснюють в закладі, уже застаріли. Деякі — з тріщинами, заклеєні.

Викладачка Ірина чи не найбільше чекає нових бандур, бо вважає, що важливо не забувати і про культуру під час війни.

Нагадаємо, минулого 2023 року у Києві для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог закупили музичних інструментів на 891 тисячу гривень. Йдеться про 300 шкіряних барабанів, які закупили чиновники Дніпровської РДА.

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