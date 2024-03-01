В поселке под Киевом объявили тендер на бандуры: сумма впечатляет

Бандуры за более чем треть миллиона гривен — такой тендер объявили в одном из поселков Киевской области. Но зачем в Глевахе с населением в 8 тысяч инструментов на такую сумму?

О том, как появилась идея срочно использовать государственные деньги на бандуры во время войны, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

В культурном центре поселка Глеваха в пригороде Киева ждут новые бандуры стоимостью 360 тысяч гривен. Именно эта сумма отмечена в тендере госзакупок.

Но глава поселкового совета делает вид, что об этих деньгах не слышал. Все вопросы предлагает поставить руководителю заведения, расположенного через дорогу от админздания поселкового совета.

Здесь всем руководит Леся Лихо, которая сразу показывает как местные жители с детьми плетут маскировочные сетки, собирают крышки на протезы и материалы на дроны для военных. Говорит, что посмотреть на работу приезжал сам президент.

И.о. директора культурного центра уверяет, что "ничего криминального" здесь не делают. Только объявили тендер на 12 бандур, в которых нуждается детский кружок.

"Есть дети, которые учатся игре на бандуре, но бандур нет", — жалуется она.

Говорит, хотели купить их еще два года назад. Но из-за начала полномасштабного вторжения торги не состоялись.

"Теперь, в прошлом году уже выделили деньги, есть согласование с поселковым советом, депутатами", — объясняет она.

Почему такова стоимость тендера

Главный бухгалтер заведения Ирина Ищенко уверяет, что 360 тысяч оправданная сумма.

“12 бандур, 10 из которых подростковые черниговского типа “прима”. Стоимость за одну единицу 28 тысяч гривен. Мы цены производителя зафиксировали. Одна детская — 20 тысяч, и еще одна концертная бандура с переключателями стоимостью 65 тыс гривен”, — рассказывает она.

Ирина говорит, дешевле эти бандуры не стоят. А еще возмущается, почему их тендер привлекает такое внимание, ведь оправдан, в отличие от сотни других разворованных миллиардов.

"Это не барабаны в укрытие, это музыкальная школа. Если дети сделали выбор и пришли получать образование, они должны иметь инструмент”, — считает Ирина Ищенко.

На чем раньше играли дети

Преподаватель класса бандуры Ирина Литвиненко объясняет, что в детском кружке пока пользуются инструментами из села Марьяновка – их взяли в аренду.

На них дети играли уже более десятка лет. Но теперь школа из соседнего села захотела вернуть их.

Но даже если бы их не нужно было отдавать, эти инструменты, объясняют в заведении, уже устарели. Некоторые – с трещинами, заклеены.

Преподавательница Ирина больше всего ждет новых бандур, потому что считает, что важно не забывать и о культуре во время войны.

Напомним, в прошлом 2023 году в Киеве для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог закупили музыкальные инструменты на 891 тысячу гривен. Речь идет о 300 кожаных барабанах, закупленных чиновниками Днепровской РГА.

Читайте также: