В Херсоне хотели закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн: детали

Областной центр хоккея хотел потратить на спортивный инвентарь почти 2 млн грн, однако впоследствии передумал и отменил тендер.

В Херсоне, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов, объявляли тендер на закупку хоккейного инвентаря на сумму более 1,7 млн грн.

Такой тендер хотел провести КП "Областной центр хоккея "Херсонского областного совета". Об этом свидетельствуют открытые данные на портале Prozorro.

Ожидаемая стоимость инвентаря, согласно опубликованным документам, составила 1 млн. 755 тысяч 250 гривен с учетом НДС.

Скриншот тендера

Однако вчера, 26 сентября, появился новый документ – Протокол отмены открытых торгов. Причина отмены закупки – это " сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг ".

Напомним, что в Одессе люди вышли на акцию протеста против тендеров на реконструкцию построек суда и театра.

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