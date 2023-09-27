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В Херсоне хотели закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Херсоне хотели закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн: детали

Пока что Херсон обойдется без хоккейного инвентаря почти за 2 млн грн / Фото: Pexels

Областной центр хоккея хотел потратить на спортивный инвентарь почти 2 млн грн, однако впоследствии передумал и отменил тендер.

В Херсоне, который ежедневно страдает от вражеских обстрелов, объявляли тендер на закупку хоккейного инвентаря на сумму более 1,7 млн грн.

Такой тендер хотел провести КП "Областной центр хоккея "Херсонского областного совета". Об этом свидетельствуют открытые данные на портале Prozorro.

Ожидаемая стоимость инвентаря, согласно опубликованным документам, составила 1 млн. 755 тысяч 250 гривен с учетом НДС.

Скриншот тендера / ©
Скриншот тендера

Однако вчера, 26 сентября, появился новый документ – Протокол отмены открытых торгов. Причина отмены закупки – это " сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг ".

Напомним, что в Одессе люди вышли на акцию протеста против тендеров на реконструкцию построек суда и театра.

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Дата публикации
Просмотры
307
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