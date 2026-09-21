Один из областных центров может остаться без отопления зимой: в ОВА назвали главную причину

Огонь, отопление / © pexels.com

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Херсон этой зимой может столкнуться с проблемами отопления. Городские теплосети готовы к работе, однако генерирующие мощности находятся в крайне сложном состоянии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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По его словам, ситуация с теплоснабжением будет напрямую зависеть от ситуации безопасности и дальнейших действий российских войск.

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«Если у нас будет достаточно возможностей и ситуация с безопасностью позволит — мы сможем в такой период обеспечить теплом, а возможно и нет. Здесь вопрос в том, как враг будет себя вести», — отметил Толоконников.

В то же время в области в последнее время фиксируют снижение интенсивности атак российских беспилотников. Если раньше оккупанты запускали около тысячи дронов в сутки, то сейчас их количество, по словам чиновника, сократилось примерно на 30–50%.

В Херсонской ОВА предполагают, что это может быть связано с логистическими трудностями или ротацией подразделений российской армии.

Несмотря на снижение количества атак, угроза для критической инфраструктуры Херсона остается. Именно от возможности провести ремонтные работы и сохранить объекты теплоснабжения от новых ударов будет зависеть, сможет ли город полноценно пройти отопительный сезон.

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Ранее мы сообщали, что Херсон 14 сентября был обесточен. Причина — аварийная ситуация. Херсонцам предлагали в случае необходимости пользоваться пунктами несокрушимости.

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