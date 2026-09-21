ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
1 хв

Один із обласних центрів може залишитися без опалення взимку: в ОВА назвали головну причину

Через постійні російські обстріли повноцінно провести необхідні ремонтні роботи у Херсоні практично неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вогонь, опалення

Вогонь, опалення / © pexels.com

Херсон цієї зими може зіткнутися з проблемами з опаленням. Міські тепломережі наразі готові до роботи, однак генерувальні потужності перебувають у вкрай складному стані.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, ситуація з теплопостачанням безпосередньо залежатиме від безпекової ситуації та подальших дій російських військ.

"Якщо в нас буде достатньо можливостей і безпекова ситуація дозволить — ми зможемо в такий період забезпечити теплом, а можливо і ні. Тут питання в тому, як ворог буде себе вести", — зазначив Толоконніков.

Водночас в області останнім часом фіксують зниження інтенсивності атак російських безпілотників. Якщо раніше окупанти запускали близько тисячі дронів на добу, то нині їхня кількість, за словами посадовця, скоротилася приблизно на 30–50%.

У Херсонській ОВА припускають, що це може бути пов'язано з логістичними труднощами або ротацією підрозділів російської армії.

Попри зменшення кількості атак, загроза для критичної інфраструктури Херсона залишається. Саме від можливості провести ремонтні роботи та зберегти об'єкти теплопостачання від нових ударів залежатиме, чи зможе місто повноцінно пройти опалювальний сезон.

Раныше ми повідомляли, що Херсон 14 вересня було знеструмлено. Причина — аварійна ситуація. Херсонцям пропонували у разі потреби коистуватися Пунктами незламності.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie