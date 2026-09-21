Один із обласних центрів може залишитися без опалення взимку: в ОВА назвали головну причину

Вогонь, опалення / © pexels.com

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Херсон цієї зими може зіткнутися з проблемами з опаленням. Міські тепломережі наразі готові до роботи, однак генерувальні потужності перебувають у вкрай складному стані.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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За його словами, ситуація з теплопостачанням безпосередньо залежатиме від безпекової ситуації та подальших дій російських військ.

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"Якщо в нас буде достатньо можливостей і безпекова ситуація дозволить — ми зможемо в такий період забезпечити теплом, а можливо і ні. Тут питання в тому, як ворог буде себе вести", — зазначив Толоконніков.

Водночас в області останнім часом фіксують зниження інтенсивності атак російських безпілотників. Якщо раніше окупанти запускали близько тисячі дронів на добу, то нині їхня кількість, за словами посадовця, скоротилася приблизно на 30–50%.

У Херсонській ОВА припускають, що це може бути пов'язано з логістичними труднощами або ротацією підрозділів російської армії.

Попри зменшення кількості атак, загроза для критичної інфраструктури Херсона залишається. Саме від можливості провести ремонтні роботи та зберегти об'єкти теплопостачання від нових ударів залежатиме, чи зможе місто повноцінно пройти опалювальний сезон.

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Раныше ми повідомляли, що Херсон 14 вересня було знеструмлено. Причина — аварійна ситуація. Херсонцям пропонували у разі потреби коистуватися Пунктами незламності.

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