Українці напередодні зими масово виїжджають з одного із обласних центрів: влада оголосила про тривожну ситуацію

Росіяни постійно обстрілюють Херсон / © Associated Press

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На Херсонщині різко зросла кількість охочих евакуюватися не лише з прифронтових територій, але й з самого обласного центру.

Містян офіційно попередили: російські терористи повністю зруйнували Херсонську ТЕЦ, тож централізованого тепла взимку не буде. Але головне — кількість щоденних обстрілів лише зростає.

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Якщо раніше правоохоронці та волонтери фіксували до десяти звернень про евакуацію за день, то наприкінці серпня ця цифра сягнула тридцяти. Лише з Бериславського району за минулий тиждень виїхало 111 жителів, серед яких 22 дитини.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Суцільна темрява та порятунок знерухомленого дідуся

Лише за останній тиждень зафіксовано 6 з половиною тисяч ворожих ударів по Херсонщині. Зона обов’язкової евакуації невпинно розширюється, адже посилюються обстріли з важкої артилерії та масовані атаки FPV-дронами.

Аби врятувати людей, у прифронтову Золоту Балку правоохоронці вирушають ще перед світанком, у суцільній темряві. Такі жорсткі заходи безпеки потрібні для того, щоб не стати легкою рухомою мішенню для ворожих операторів безпілотників.

«Дідусю, потерпи! Потерпи трохи... Треба їхати, тату, ще трохи!» — умовляє рідну людину донька.

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Дуже швидко, максимально тихо та під прикриттям нічної темряви поліцейські переносять до службового автомобіля 88-річного чоловіка. Йому терміново потрібна кваліфікована медична допомога: через давню травму стегна старенький повністю знерухомлений. Донька, яка й ініціювала цю евакуацію, супроводжує батька до лікарні. Чоловік ледь стримується від пекучого болю.

«Охо-хо, ліворуч, ліворуч! Охо-хо-хо...» — стогне старий. «Зараз усе буде! Зараз на ліфті будемо кататися! Все буде добре!» — заспокоюють його правоохоронці.

Евакуація з Сагайдачного та прибережної «червоної зони»

А це вже інша евакуаційна група зраненьку мчить у село Сагайдачне за двома жінками — матір’ю та донькою.

«Доброго ранку! Все, всі готові? Давайте спочатку, мабуть, мішки! Давайте!» — координують процес рятувальники.

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Родина сама виїхати з села не мала змоги через поважний вік матері: 82-річній жінці надзвичайно важко самостійно пересуватися.

«Усе буде нормально! Найголовніше, що ви вже на місці, вас доставили, усе в порядку. Живі та здорові! Дякую вам!» — дякують врятовані жінки.

Не менш небезпечно евакуйовувати людей із так званої «червоної зони» самого Херсона. Йдеться про прибережну частину обласного центру, яка розташована найближче до ворожих позицій.

«Доброго дня, хто на евакуацію? Давайте речі, речі! Виносимо речі! Бабусю, сідайте! Потім розберемося, дрони літають!» — кваплять херсонців евакуаційники.

Ця територія щодня перебуває під нищівними ворожими ударами, тому кожна хвилина зволікання тут вартує людських життів. Проїхатися Херсоном і залишитися неушкодженими — це надскладне завдання, адже ворожі FPV-дрони буквально полюють на всі цивільні авто.

Загроза зимового колапсу

За кілька останніх тижнів послугами евакуації з обласного центру скористалися понад 150 людей.

Місцева влада наполегливо просить містян за можливості самостійно виїжджати у безпечніші регіони України ще до настання стійких холодів. Бо після цілеспрямованого розгрому росіянами Херсонської ТЕЦ місто ризикує залишитися без теплопостачання та електроенергії на тривалий час.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВІД РАНКУ ПАЛАЮТЬ СКЛАДИ ПІД КИЄВОМ! Стовп диму видно з Троєщини! | ТСН 12:00 31 СЕРПНЯ

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