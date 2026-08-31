Хргович назвав головну помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій

Філіпп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Хорватський боксер Філіпп Хргович висловився про британця Мозеса Ітауму, якого він сенсаційно нокаутував у бою за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Новоспечений чемпіон визнав, що ніколи не бився з такими небезпечними суперниками, як Ітаума.

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Водночас Хргович наголосив, що британцю бракує досвіду. За його словами, Мозес бився як аматор і сам себе виснажував під час поєдинку.

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"Я був дуже втомлений, пропустив багато ударів, але звідкись згори отримав сили, яких у мене вже наче не мало бути. Скажу чесно — я не очікував, що буде настільки важко. Думав, усе складеться простіше. Я не знав, що він настільки хороший.

Мозес дуже швидкий. Відверто кажучи, я ніколи раніше не був у ринзі з кимось схожим на нього. Але йому бракує досвіду.

Уже з першого раунду я бачив, що він важко дихає. Він викидав надто багато ударів і сам себе виснажував. Бився як аматор.

Я розумів, що мені потрібно просто перетерпіти, залишатися в бою й чекати. Рано чи пізно він мав втомитися", — сказав Хргович.

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Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

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Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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