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Хргович назвав головну помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій
Хорват віддав належне британцю, але зазначив, що тому бракує досвіду.
Хорватський боксер Філіпп Хргович висловився про британця Мозеса Ітауму, якого він сенсаційно нокаутував у бою за вакантний титул IBF у надважкій вазі.
Новоспечений чемпіон визнав, що ніколи не бився з такими небезпечними суперниками, як Ітаума.
Водночас Хргович наголосив, що британцю бракує досвіду. За його словами, Мозес бився як аматор і сам себе виснажував під час поєдинку.
"Я був дуже втомлений, пропустив багато ударів, але звідкись згори отримав сили, яких у мене вже наче не мало бути. Скажу чесно — я не очікував, що буде настільки важко. Думав, усе складеться простіше. Я не знав, що він настільки хороший.
Мозес дуже швидкий. Відверто кажучи, я ніколи раніше не був у ринзі з кимось схожим на нього. Але йому бракує досвіду.
Уже з першого раунду я бачив, що він важко дихає. Він викидав надто багато ударів і сам себе виснажував. Бився як аматор.
Я розумів, що мені потрібно просто перетерпіти, залишатися в бою й чекати. Рано чи пізно він мав втомитися", — сказав Хргович.
Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.
Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.
Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.
Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).
Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.