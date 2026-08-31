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Останній день літа здивує погодою — прогноз синоптиків
Сьогодні в Україні утримуватиметься тепла та переважно суха погода.
У понеділок, 31 серпня, в Україні збережеться переважно тепла погода, однак місцями очікуються опади.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
На заході повітря прогріється до +27…+32 градусів.
На півночі та в центрі очікується переважно +25…+29 градусів.
На сході температура вдень становитиме +24…+27 градусів, на півдні — +26…+29, а в Одеській області місцями буде дещо прохолодніше +22…+24 градусів.
У західних, північних та частині центральних областей буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ. На півдні та місцями в центрі переважатиме сонячна погода. Вітер очікується помірний, 5-10 м/с.
Погода у Києві та області
У Києві 31 серпня буде хмарно з проясненнями. Температура вдень становитиме близько +25…+27 градусів.
У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +30°С.
Раніше синоптики повідомили, що 31 серпня локальні грозові дощі охоплять уже більшість західних, північних і центральних областей. На решті території утримається суха погода.