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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Останній день літа здивує погодою — прогноз синоптиків

Сьогодні в Україні утримуватиметься тепла та переважно суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні ще буде тепло

В Україні ще буде тепло / © pexels.com

У понеділок, 31 серпня, в Україні збережеться переважно тепла погода, однак місцями очікуються опади.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На заході повітря прогріється до +27…+32 градусів.

На півночі та в центрі очікується переважно +25…+29 градусів.

На сході температура вдень становитиме +24…+27 градусів, на півдні — +26…+29, а в Одеській області місцями буде дещо прохолодніше +22…+24 градусів.

У західних, північних та частині центральних областей буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ. На півдні та місцями в центрі переважатиме сонячна погода. Вітер очікується помірний, 5-10 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві 31 серпня буде хмарно з проясненнями. Температура вдень становитиме близько +25…+27 градусів.

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +30°С.

Раніше синоптики повідомили, що 31 серпня локальні грозові дощі охоплять уже більшість західних, північних і центральних областей. На решті території утримається суха погода.

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