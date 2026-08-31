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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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49
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Світоліна здобула розгромну перемогу на старті US Open-2026

Еліна віддали лише три гейми суперниці з Аргентини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до другого кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У першому раунді мейджора 31-річна уродженка Одеси розгромила аргентинку Солану Сієрру (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

Матч тривав 53 хвилини. Світоліна виконала одну подачу навиліт і припустилася 6 подвійних помилок.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони на корті не перетиналися.

У другому колі Світоліна побореться з переможницею поєдинку між австралійкою Маєю Джойнт і "нейтральною" російською тенісисткою Людмилою Самсоновою.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк впевненою перемогою стартувала на US Open-2026, тоді як Даяна Ястремська вибула в першому раунді змагань. Пізніше в основній сітці стартують ще чотири українки — Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.

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