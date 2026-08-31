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Матч УПЛ у Києві не дограли через затяжну повітряну тривогу
"Зоря" та "Харків" не змогли завершити поєдинок 4-го туру УПЛ.
Матч четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27 між луганською "Зорею" та "Харковом" не був дограний через затяжну повітряну тривогу.
Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві розпочався у неділю, 30 серпня, о 18:00, але був перерваний на 51-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Харкова".
Тривога виявилася дуже затяжною, тому було ухвалено рішення дограти матч наступного дня — у понеділок, 31 серпня. Старт догравання — о 13:00.
Зазначимо, що "Харків" відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі — гол забив нігерійський форвард Пітер Ітодо.
Це перший матч сезону УПЛ, який не був дограний через повітряну тривогу.
Додамо, що поєдинок між "Зорею" та "Харковом" відбувався без глядачів на трибунах. Відповідне рішення було ухвалене з огляду на безпекову ситуацію в Києві та постійні повітряні тривоги.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ програв "Вересу" в матчі УПЛ, який через численні повітряні тривоги тривав майже сім годин.