Футболіст збірної України на останніх секундах забив переможний гол у матчі МЛС

Олександр Сваток / facebook.com/AustinFC

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Український центральний захисник "Остіна" Олександр Сваток забив переможний гол у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Портленд Тімберс".

31-річний футболіст збірної України розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну на 83-й хвилині зустрічі. На 88-й хвилині він заробив жовту картку, а в компенсований час став автором вирішального забитого м'яча — 2:1.

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На 90+3-й хвилині Олександр скористався метушнею у штрафному майданчику суперника після подачі з кутового та з лінії воротарського переправив м'яч у ворота.

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Для Сватка це другий гол за час виступів в "Остіні" та перший 2026 року.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Остін" продовжує посідати передостаннє, 14-те місце в турнірній таблиці Західної конференції МЛС з 24 очками. "Портленд Тімберс" йде на 11-й позиції з 28 балами.

Свій наступний матч команда Сватка проведе 6 вересня проти "Сан-Хосе Ертквейкс".

Раніше повідомлялося, що Ванат відзначився асистом за "Жирону" в матчі Сегунди.

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