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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 30 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 30 серпня.

Курс валют на 30 серпня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 30 серпня. Перед вихідними долар зменшився у ціні на 3 коп. Євро втратив 15 коп. Польський злотий - опустився на 12 коп.

Про повідомили на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,54 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,85 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 31 серпня. Після вихідних євро та долар додадуть у ціні по кілька копійок.

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