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Курс валют на неділю, 30 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 30 серпня. Перед вихідними долар зменшився у ціні на 3 коп. Євро втратив 15 коп. Польський злотий - опустився на 12 коп.
Про повідомили на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 44,54 грн
Курс євро
1 євро — 51,85 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 31 серпня. Після вихідних євро та долар додадуть у ціні по кілька копійок.
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