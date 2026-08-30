Курс валют на неділю, 30 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 30 серпня. / © Associated Press

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НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 30 серпня. Перед вихідними долар зменшився у ціні на 3 коп. Євро втратив 15 коп. Польський злотий - опустився на 12 коп.

Про повідомили на сайті регулятора.

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Курс долара

1 долар США — 44,54 грн

Курс євро

1 євро — 51,85 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 31 серпня. Після вихідних євро та долар додадуть у ціні по кілька копійок.

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