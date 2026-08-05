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УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів другого туру, таблиця
Дивіться календар і результати всіх поєдинків другого туру нового розіграшу чемпіонату України з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 8 до 10 серпня відбудуться матчі другого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
У суботу, 8 серпня, "Чорноморець" зустрінеться з "Колосом", "Лівий Берег" побореться з "Кудрівкою", а "Буковина" протистоятиме "Оболоні".
У неділю, 9 серпня, "Зоря" позмагається з "Кривбасом", "Шахтар" зійдеться з "Епіцентром", а "Динамо", яке пропустило перший тур через завантажений графік у єврокубках, розпочне чемпіонат поєдинком проти "Вереса".
У понеділок, 10 серпня, "Полісся" поміряється силами з "Харковом", а "Карпати" прийматимуть ЛНЗ.
Розклад і результати матчів 2-го туру УПЛ
Субота, 8 серпня
13:00 "Чорноморець" — "Колос"
15:30 "Лівий Берег" — "Кудрівка"
18:00 "Буковина" — "Оболонь"
Неділя, 9 серпня
13:00 "Зоря" — "Кривбас"
15:30 "Епіцентр" — "Шахтар"
18:00 "Верес" — "Динамо"
Понеділок, 10 серпня
15:30 "Полісся" — "Харків"
18:00 "Карпати" — ЛНЗ
Таблиця УПЛ після 1-го туру
Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.
Також ми розповідали, що "Шахтар" розпочав захист чемпіонського титулу УПЛ розгромною перемогою над "Кудрівкою".