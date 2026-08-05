УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів другого туру, таблиця

"Верес" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Від 8 до 10 серпня відбудуться матчі другого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

У суботу, 8 серпня, "Чорноморець" зустрінеться з "Колосом", "Лівий Берег" побореться з "Кудрівкою", а "Буковина" протистоятиме "Оболоні".

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У неділю, 9 серпня, "Зоря" позмагається з "Кривбасом", "Шахтар" зійдеться з "Епіцентром", а "Динамо", яке пропустило перший тур через завантажений графік у єврокубках, розпочне чемпіонат поєдинком проти "Вереса".

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У понеділок, 10 серпня, "Полісся" поміряється силами з "Харковом", а "Карпати" прийматимуть ЛНЗ.

Розклад і результати матчів 2-го туру УПЛ

Субота, 8 серпня

13:00 "Чорноморець" — "Колос"

15:30 "Лівий Берег" — "Кудрівка"

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18:00 "Буковина" — "Оболонь"

Неділя, 9 серпня

13:00 "Зоря" — "Кривбас"

15:30 "Епіцентр" — "Шахтар"

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18:00 "Верес" — "Динамо"

Понеділок, 10 серпня

15:30 "Полісся" — "Харків"

18:00 "Карпати" — ЛНЗ

Таблиця УПЛ після 1-го туру

Таблиця УПЛ після 1-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що в УПЛ затвердили новий ліміт на легіонерів.

Також ми розповідали, що "Шахтар" розпочав захист чемпіонського титулу УПЛ розгромною перемогою над "Кудрівкою".

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