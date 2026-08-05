Не залишайте це в холодильнику довше 48 годин: експерти назвали чотири продукти, які можуть спричинити отруєння

Скільки можна зберігати готову їжу / © pexels.com

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Однак експерти із безпеки харчових продуктів попереджають: деякі залишки їжі стають потенційно небезпечними вже через 48 годин. Навіть якщо вони не змінили запах, колір чи смак, усередині можуть активно розмножуватися бактерії, здатні викликати серйозне харчове отруєння.

Розповідаємо, які продукти варто без вагань викинути після двох діб у холодильнику.

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Варений рис

Багато хто думає, що рис є одним із найбезпечніших гарнірів, але це не зовсім так. У сирому рисі можуть міститися спори бактерії Bacillus cereus, які здатні пережити процес варіння. Якщо готовий рис довго стоїть за кімнатної температури або зберігається занадто довго, бактерії починають активно розмножуватися та виробляти токсини.

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Саме тому рис потрібно охолодити якомога швидше після приготування та поставити в холодильник. Якщо минуло понад 48 годин, від такого гарніру краще відмовитися.

Салати з вареними овочами та листовою зеленню

Готові салати, особливо ті, що містять листя салату, зелень, варені овочі або заправлені соусами, швидко втрачають свіжість. Волога створює ідеальні умови для розвитку небезпечних мікроорганізмів.

Якщо салат уже кілька днів простояв у холодильнику, його краще не куштувати, навіть якщо він виглядає цілком нормально. Вживання такого продукту може закінчитися розладом шлунка або харчовим отруєнням.

Недосмажене або недостатньо термічно оброблене м’ясо

Страви з яловичини, свинини чи курятини, які були приготовані з невисоким ступенем прожарювання, потребують особливо уважного зберігання. Навіть у холодильнику бактерії не припиняють повністю свою активність.

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Фахівці радять не залишати таке м’ясо довше ніж на дві доби. Перед повторним вживанням його необхідно ретельно розігріти до безпечної температури.

Морепродукти

Риба, креветки, мідії, кальмари та інші морепродукти належать до продуктів, що швидко псуються. Через високий вміст білка вони є сприятливим середовищем для розвитку бактерій.

Навіть якщо морепродукти весь час перебували в холодильнику, після 48 годин їх уже не рекомендують вживати. Особливо це стосується страв із соусами або морепродуктів, які вже були повторно розігріті.

Як безпечно зберігати готову їжу

Щоб мінімізувати ризик харчового отруєння, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

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охолоджуйте готові страви не пізніше ніж через дві години після приготування;

зберігайте їжу в герметичних контейнерах;

підтримуйте температуру холодильника не вище +4 °C;

підписуйте контейнери із зазначенням дати приготування;

якщо сумніваєтеся у свіжості продукту, краще його викинути.

Важливо пам’ятати: відсутність неприємного запаху чи видимих ознак псування не означає, що продукт безпечний. Деякі бактерії та токсини неможливо визначити за зовнішнім виглядом або ароматом.

FAQ

Скільки можна зберігати готову їжу в холодильнику?

Більшість готових страв рекомендують спожити протягом 3–4 діб. Проте рис, морепродукти, салати із заправкою та недостатньо термічно оброблене м’ясо краще не зберігати довше 48 годин, оскільки ризик розмноження небезпечних бактерій значно зростає.

Як зрозуміти, що їжа в холодильнику вже зіпсувалася?

Не завжди зіпсована їжа має кислий запах або змінений колір. Небезпечні бактерії можуть активно розмножуватися без видимих ознак. Саме тому варто орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд продукту, а й на рекомендовані терміни його зберігання.

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