Морозиво з житнім хлібом: рецепт десерту з українським настроєм

Морозиво з житнім хлібом tiktok.com/@by.elinaganeva

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Ми звикли бачити житній хліб поруч із сиром, маслом, супами чи традиційними українськими стравами. Проте сучасна кулінарія давно доводить, що звичні продукти можуть розкриватися абсолютно по-новому.

На сторінці by.elinaganeva розповіли про рецепт морозива з житнім хлібом — десерту, який поєднує ніжну вершкову основу, аромат ванілі, легку солонуватість сиру та хрусткі карамелізовані хлібні крихти з корицею.

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Морозиво з житнім хлібом tiktok.com/@by.elinaganeva

Інгредієнти

Для хлібних крихт

житній хліб — 175 г

вершкове масло — 40 г

цукор — 85 г

мелена кориця — ½ ч. л

сіль — дрібка

Для вершкової основи

молоко — 250 мл

вершки — 375 мл

цукор — 150 г

вершковий сир — 225 г

жовтки — 5 шт.

ванільний цукор — 10 г

Морозиво з житнім хлібом tiktok.com/@by.elinaganeva

Приготування

Хрустка житня крихта

Спочатку розігрійте духовку до 180°C. Житній хліб наріжте невеликими шматочками та подрібніть у блендері до стану крихти. На сковорідці розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Коли воно почне набувати легкого горіхового аромату та золотистого відтінку, додайте хлібні крихти, цукор, корицю та дрібку солі. Перемішуйте приблизно 5 хв, щоб хліб добре просочився маслом і почав карамелізуватися. Потім викладіть суміш на деко та випікайте 15–20 хв, уважно стежте, щоб крихта не пересушилася та не згоріла. Після цього повністю охолодіть.

Морозиво

У каструлі нагрійте молоко, 125 мл вершків, цукор і дрібку солі. Важливо: суміш не повинна кипіти, її потрібно лише добре прогріти. Тим часом у мисці змішайте вершковий сир із рештою вершків (250 мл). Додавайте вершки поступово, кожного разу добре перемішуйте вінчиком, щоб маса стала гладкою. Окремо відділіть жовтки. Тепер найважливіший момент: повільно вливайте гарячу молочну суміш у жовтки та постійно збивайте. Це потрібно робити поступово, щоб яйця не згорнулися. Після цього поверніть суміш у каструлю та готуйте на маленькому вогні та постійно помішуйте лопаткою. Не забувайте проходитися по дну, щоб крем не пристав. Через приблизно 5–10 хв він має загуснути настільки, щоб залишати тонкий шар на лопатці. Готовий крем процідіть через сито до вершкової суміші з сиром і перемішайте до однорідності.

Заморожування

Якщо у вас немає спеціальної морожениці — не біда, поставте основу у морозилку, а протягом перших кількох годин кожні 40–60 хв діставайте її та перемішуйте. Зробіть так приблизно 5–6 разів протягом перших 5 годин, це допоможе створити ніжну кремову текстуру без великих кристалів льоду. Під час останнього перемішування, коли морозиво вже почне густішати, але ще буде легко змішуватися, додайте більшу частину житньої крихти, проте залиште трохи для подавання. Після цього залиште морозиво у морозилці ще мінімум на 8–10 годин до повного застигання.

Подавання

Перед подаванням дайте морозиву постояти кілька хвилин за кімнатної температури, так воно стане ніжнішим. Зверху посипте залишками хрусткої житньої крихти, додайте кілька крапель меду чи тонку скибочку свіжого яблука.

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Морозиво з житнім хлібом — це приклад того, як традиційні українські продукти можуть отримати нове життя у сучасній кухні.

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