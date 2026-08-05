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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — похизувалася врожаєм помідорів зі свого городу

Схоже, городництво стає новим захопленням серед зірок: знаменитості дедалі частіше розбивають власні грядки та вирощують овочі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

36-річна Кетрін Шварценеггер, старша донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, не тільки пише книги та веде блог, а й із задоволенням займається садівництвом. У себе вдома вона облаштувала невеликий город і регулярно ділиться з підписниками результатами своєї праці.

Так, Кетрін показала в Instagram, що їй вдалося виростити декілька сортів помідорів.

Врожай Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Врожай Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Врожай Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Врожай Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Шварценеггер не раз розповідала, що любить вирощувати овочі власноруч. За її словами, город для неї — не просто спосіб отримати свіжі продукти, а й приємне сімейне заняття. У догляді за рослинами їй допомагають старші доньки — Лайла та Елоїза.

Дівчатка із зацікавленням проводять час на городі разом із мамою: поливають рослини, спостерігають за тим, як дозрівають овочі, та допомагають збирати врожай. Таким чином, садівництво стало для родини ще однією нагодою проводити час разом і з раннього віку знайомити дітей з природою.

Доньки Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Доньки Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Нагадаємо, що раніше український музикант Валерій Харчишин показав, як дозрівають його помідори.

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