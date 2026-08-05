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Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — похизувалася врожаєм помідорів зі свого городу
Схоже, городництво стає новим захопленням серед зірок: знаменитості дедалі частіше розбивають власні грядки та вирощують овочі.
36-річна Кетрін Шварценеггер, старша донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, не тільки пише книги та веде блог, а й із задоволенням займається садівництвом. У себе вдома вона облаштувала невеликий город і регулярно ділиться з підписниками результатами своєї праці.
Так, Кетрін показала в Instagram, що їй вдалося виростити декілька сортів помідорів.
Шварценеггер не раз розповідала, що любить вирощувати овочі власноруч. За її словами, город для неї — не просто спосіб отримати свіжі продукти, а й приємне сімейне заняття. У догляді за рослинами їй допомагають старші доньки — Лайла та Елоїза.
Дівчатка із зацікавленням проводять час на городі разом із мамою: поливають рослини, спостерігають за тим, як дозрівають овочі, та допомагають збирати врожай. Таким чином, садівництво стало для родини ще однією нагодою проводити час разом і з раннього віку знайомити дітей з природою.
Нагадаємо, що раніше український музикант Валерій Харчишин показав, як дозрівають його помідори.