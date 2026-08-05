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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
264
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1 хв

«Український Бекхем»: Валерій Харчишин показав, як дозрівають його помідори

Музикант похизувався своїми досягненнями на городі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Валерій Харчишин

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин показав у своєму Instagram, як уже виросли помідори, які він посадив на початку літа — рослини помітно підросли, і на них уже з’явилися перші плоди.

«В ефірі наш улюблений серіал для підняття настрою — #валеринагородина. Доповідаю: помідори трохи підросли, скоро буде врожай, тьху-тьху», — підписав відео Валерій.

На опублікованих кадрах видно декілька кущів із великими зеленими помідорами. Судячи з усього, до повноцінного врожаю ще доведеться трохи почекати, проте результат, якого досяг Харчишин, вже вражає.

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Підписники музиканта не змогли не провести паралель із британським футболістом Девідом Бекхемом, який останніми роками регулярно ділиться фотографіями зі свого городу та захоплено займається садівництвом. Тому Харчишина жартома можна назвати його українською версією — тільки замість знаменитих курей і городу Бекхема у музиканта поки що головний герой сезону — помідори.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем похизувався підрослою кукурудзою, помідорами та квітучими кущами.

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