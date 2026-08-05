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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес у компанії своїх дітей-близнюків відпочила в Італії

Як пройшли сімейні італійські канікули, співачка показала в мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Дженніфер Лопес із дітьми

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

57-річна співачка, акторка, продюсерка та бізнесвумен — Дженніфер Лопес — вирушила на відпочинок до Італії разом зі своїми дітьми — 18-річними близнюками Еммою та Максом.

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Син Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Син Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Донька Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Донька Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із донькою / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із донькою / © Instagram Дженніфер Лопес

Зірка провела час із дітьми у мальовничих італійських куточках, насолоджуючись літньою атмосферою, теплою погодою та можливістю побути всією родиною подалі від напруженого робочого графіку. Вони ділилися фотографіями біля головних визначних пам’яток Венеції, Мілана та Рима, каталися на гондолах, відвідували музеї та ресторани.

Дженніфер Лопес із сином / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із сином / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Син Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Син Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Донька Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Донька Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

«Автомобільна подорож із моїми кокосиками перед тим, як вони поїдуть навчатися до коледжу», — написала Дженніфер під знімками та додала емодзі, що плаче.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Діти Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Діти Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес із дітьми / © Instagram Дженніфер Лопес

Діти Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Діти Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Зазначимо, що Макс та Емма народилися у шлюбі Дженніфер Лопес із співаком Марком Ентоні, з яким вони були одружені з 2004 по 2011 рік. За інформацією західних ЗМІ, одна з дітей пари — Емма — тепер використовує ім’я Оскар і займенник «він», тим самим ідентифікуючи себе як хлопчика.

Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес у мінішортах і босоніжках на високих підборах потрапила під приціл папараці.

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