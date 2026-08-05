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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Лопес у компанії своїх дітей-близнюків відпочила в Італії
Як пройшли сімейні італійські канікули, співачка показала в мережі.
57-річна співачка, акторка, продюсерка та бізнесвумен — Дженніфер Лопес — вирушила на відпочинок до Італії разом зі своїми дітьми — 18-річними близнюками Еммою та Максом.
Зірка провела час із дітьми у мальовничих італійських куточках, насолоджуючись літньою атмосферою, теплою погодою та можливістю побути всією родиною подалі від напруженого робочого графіку. Вони ділилися фотографіями біля головних визначних пам’яток Венеції, Мілана та Рима, каталися на гондолах, відвідували музеї та ресторани.
«Автомобільна подорож із моїми кокосиками перед тим, як вони поїдуть навчатися до коледжу», — написала Дженніфер під знімками та додала емодзі, що плаче.
Зазначимо, що Макс та Емма народилися у шлюбі Дженніфер Лопес із співаком Марком Ентоні, з яким вони були одружені з 2004 по 2011 рік. За інформацією західних ЗМІ, одна з дітей пари — Емма — тепер використовує ім’я Оскар і займенник «він», тим самим ідентифікуючи себе як хлопчика.
Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес у мінішортах і босоніжках на високих підборах потрапила під приціл папараці.