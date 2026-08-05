Україна може стати для Європи важливішою за США: у WELT пояснили причину

ЗСУ / © СБУ

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На тлі сумнівів у готовності США захищати європейських союзників роль України в майбутній системі безпеки континенту стрімко зростає. Її бойовий досвід, численна армія та розвинена індустрія дронів можуть стати критично важливими для оборони Європи.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі німецького видання WELT.

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Після повернення Дональда Трампа до Білого дому в Європі посилилися побоювання щодо надійності американських гарантій безпеки. Додаткові сумніви викликають його критичні заяви на адресу європейських партнерів і претензії щодо Гренландії.

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За результатами опитування YouGov, проведеного у травні, лише 11% європейців назвали США союзником. Експерти з безпеки Марина Хенке, Ірен Марінова та Тілль Кноблох зазначили, що Європа більше не може розраховувати на процвітання і захист без достатніх військових витрат та власних зобов’язань.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку року заявив, що Європа поки не здатна захистити себе без Сполучених Штатів.

На думку військових експертів, європейські країни можуть досягти оборонної самостійності у середньостроковій перспективі, однак для цього їм доведеться швидко модернізувати армії, збільшити чисельність військ і наростити виробництво зброї.

Росія може бути готовою до нової війни вже за кілька років

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр заявив, що до 2029 року Росія може отримати можливість вести широкомасштабну війну проти держави НАТО.

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За оцінкою Інституту досліджень безпеки ЄС, серйозний військовий виклик для Альянсу може виникнути ще раніше — вже 2027 року. Водночас оборонні плани Євросоюзу передбачають усунення ключових прогалин у можливостях лише до 2030-го.

Експерт із питань Росії Міхаель Кофман також вважає, що Москві знадобиться лише кілька років для відновлення армії. За його прогнозом, вона матиме більше особового складу, безпілотників і засобів далекобійного ураження, ніж до повномасштабного вторгнення.

Наразі саме Україна стримує російські війська, завдає їм втрат і атакує військово-промислові та енергетичні об’єкти РФ. Однак у Європі побоюються, що після можливого припинення бойових дій Москва зможе перекинути ресурси на інші напрямки.

«Телефонуватимемо не Вашингтону, а Києву»

На цьому тлі ставлення до України поступово змінюється. Її дедалі частіше розглядають не лише як країну, що потребує допомоги, а як одного з ключових учасників майбутньої європейської безпеки.

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«Україна стала цінним активом. Українці — єдині, хто знає, як протистояти російській загрозі і психологічно, і технологічно. Якщо загроза збережеться, ми можемо телефонувати вже не Вашингтону, а Києву», — зазначив експерт з озброєнь Віганд.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп назвав Україну найсильнішою звичайною армією Європи. За наведеними у матеріалі оцінками, країна має близько 900 тисяч військовослужбовців, значний бойовий досвід і одну з найрозвиненіших у світі індустрій безпілотних систем.

Бундесвер уже залучає українських військових із бойовим досвідом до своїх навчальних програм. На думку Рьовекампа, українські технології, інновації та знання сучасної війни будуть незамінними для майбутньої оборони континенту.

Український досвід змінює оборонну промисловість Європи

Співпраця з Україною також може допомогти Європі зменшити залежність від американських оборонних компаній. Німецькі та інші європейські стартапи вже укладають партнерства з українськими виробниками, щоб використовувати їхній фронтовий досвід і технологічні розробки.

У Європі формується нова екосистема молодих оборонних компаній, яка працює швидше та гнучкіше за традиційних виробників. Зокрема, мюнхенський стартап Hypersonica зміг створити та випробувати перший прототип надзвукової ракети лише за дев’ять місяців.

Автори матеріалу наголошують: Європа має достатній технологічний і кадровий потенціал для посилення власної оборони, однак часу для цього залишається дедалі менше. Саме тому співпраця з Україною може стати одним із головних чинників безпеки континенту.

Раніше видання The Guardian писало, що Європа опинилася «відкритою» перед нападом РФ, бо президент США Дональд Трамп «дав задню» щодо НАТО. Тому оборонні бюджети країн-членів Альянсу зростають по всій Європі, особливо в країнах, розташованих ближче до лінії фронту із Україною.

Навіть якщо ядерна парасолька США витримає, європейські уряди не виключають можливості того, що їм, можливо, доведеться боротися з Росією без підтримки збройних сил США або з її значно меншою підтримкою.

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