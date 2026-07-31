Ракета Х-101 впала у Польщі під час атаки РФ: у ISW зробили тривожний висновок про дії Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

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Ймовірно, російська крилата ракета Х-101 впала на території східної Польщі у Люблінському воєводстві, що приблизно за 90 км від кордону, під час масованої атаки РФ по західних регіонах України вночі проти 30 липня.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент, заявив, мовляв, немає підстав вважати, що цільовою ціллю ракети була польська територія. Втім, наголошують аналітики, вторгнення ракет і безпілотників Росії на територію НАТО під ударів по Україні, «судячи з усього, є ризиком, з яким Кремль змирився».

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В ISW констатують, що російські БпЛА вже порушували повітряний простір Альянсу та вражали територію її членів. Втім, це перший випадок, коли російська ракета зробила залетіла до повітряного простору НАТО.

«Поведінка Росії, незалежно від того, чи є ці випадки навмисними чи випадковими, демонструє, як президент-диктатор Володимир Путін обрав безрозсудну політику, яка приймає ризик, що ракетні атаки і удари дронів по західній Україні можуть атакавути сусідні держави. Зокрема ті, що входять до НАТО», — йдеться у звіті.

Водночас в ISW оцінюють, що, ймовірно, НАТО, доведеться розглянути можливість укладення угод з Україною про протиповітряну оборону як питання самооборони від ударів російських безпілотників по країнах-членах, незалежно від того, чи є вторгнення випадковими або ж навмисними

«Українські війська намагаються допомогти Альянсу захистити свій повітряний простір і територію під час масштабних російських ракетних ударів і ударів безпілотників, які загрожують членам НАТО», — підсумовують в Інституті.

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Ракета РФ в Польщі

Насвітанку 30 липня ракета залетіла до Польщі під час масованого удару по Україні. У у Люблінському воєводстві, що за 80 км від українського кордону, лунали сирени. Мешканці Туробіна та Тарнави чули вибухи. Зранку у полі біля цих населених пунктів виявили величезну вирву.

Польський прем’єр Дональд Туск висловився після падіння ракети поблизу міста Люблін про те, що ціллю ймовірно була не Польща. Втім, додав він, «два з об’єктів порушили польський повітряний простір».

Водночас у Європі жорстко відреагували на інцидент з ракетою у Польщі. Зокрема, президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що дії Кремля становлять «загрозу для всієї Європи», адже агресія РФ виходить далеко за межі України.

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