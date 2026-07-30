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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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209
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Туск зробив несподівану заяву про падіння ракети у Польщі: він пояснив, що було ціллю

У Польщі зробили нову заяву про падіння ймовірно російської ракети. Там вважають, що ціллю була не їхня країна.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після падіння ймовірно російської ракети у Люблінському воєводстві заявив, що ціллю ймовірно була не Польща.

Про це пише польське видання onet.pl.

«Немає підстав вважати, що ціллю була Польща, але два з цих об’єктів порушили польський повітряний простір», — заявив Дональд Туск у Тарнаві-Колонні.

«Нам потрібно з’ясувати, чи це справді була російська ракета. Генерал Новак, пілот, який брав участь в операції, запевнив нас, що військові відреагували абсолютно ідеально, а необхідні літаки були в повітрі», — додав Туск.

Вибухи у Польщі під час масованої атаки на Україну

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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