Туск зробив несподівану заяву про падіння ракети у Польщі: він пояснив, що було ціллю

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після падіння ймовірно російської ракети у Люблінському воєводстві заявив, що ціллю ймовірно була не Польща.

Про це пише польське видання onet.pl.

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«Немає підстав вважати, що ціллю була Польща, але два з цих об’єктів порушили польський повітряний простір», — заявив Дональд Туск у Тарнаві-Колонні.

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«Нам потрібно з’ясувати, чи це справді була російська ракета. Генерал Новак, пілот, який брав участь в операції, запевнив нас, що військові відреагували абсолютно ідеально, а необхідні літаки були в повітрі», — додав Туск.

Вибухи у Польщі під час масованої атаки на Україну

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

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