Даша Квіткова замилувала світлинами з 5-річним сином у Туреччині та похизувалася струнким тілом

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова поділилася новими кадрами з відпочинку в Туреччині, де проводить літні канікули разом із 5-річним сином Левом.

Зірка соцмереж вирушила до Анталії та вже активно ділиться атмосферою своєї відпустки. У фотодобірці вона показала чимало теплих моментів із сином: сімейні обійми просто неба, ігри у басейні, ранкові ритуали та прогулянки узбережжям. Не обійшлося й без ефектних сольних кадрів. Для пляжної фотосесії Квіткова обрала короткі мереживні шорти, які вдало підкреслили її спортивну форму.

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«Режим відпустки», — коротко підписала блогерка серію світлин.

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Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Окрім сімейних фото, Даша продемонструвала, що навіть на курорті не відмовляється від активного способу життя. Вона показала тренування просто неба, а також поділилася дзеркальними селфі, де похизувалася підтягнутим пресом. Тим часом її син Лев із задоволенням проводив час на пляжі та біля басейну, а спільні світлини мами й сина викликали хвилю захоплених коментарів від підписників.

«Мої маленькі», — залишив під фото зворушливий коментар футболіст Володимир Бражко.

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

До слова, самого спортсмена на світлинах із турецької відпустки немає. Тож шанувальники припустили, що цього разу Квіткова поїхала відпочивати лише разом із сином.

Нагадаємо, нещодавно Джамала також гайнула за кордон та показала світлини з трьома синами-красунчиками на острові в Греції.

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