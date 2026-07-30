Пивоварня у США втратила ліцензію через "невдалу" акцію: до чого тут Трамп

Пиво / © pexels.com

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У штаті Вісконсин пивоварню Minocqua Brewing Company позбавили ліцензії на виробництво та продаж алкоголю. Усе через рекламну акцію, у якій заклад пообіцяв безкоштовне пиво в день смерті президента США Дональда Трампа. —

Про це пише Daily Star.

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У дописі в соцмережах компанія написала: «Безкоштовне пиво цілий день у день його смерті. Покажіть нам цей допис, коли це станеться через кілька місяців, і ми виконаємо обіцянку». Після хвилі критики публікацію відредагували, уточнивши, у якому саме закладі діятиме акція.

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Як повідомляють американські ЗМІ, Департамент доходів штату Вісконсин повідомив про анулювання дозволів для двох закладів мережі та ліцензії на зберігання алкоголю для ще одного. Компанія може оскаржити це рішення до 4 серпня, а до завершення розгляду апеляції має право продовжувати роботу.

Власник пивоварні Кірк Бангстад, відомий своєю критикою Трампа, заявив, що влада намагається закрити його бізнес через політичні погляди, а не через реальні порушення. Він пообіцяв оскаржити рішення в суді та закликав прихильників допомогти зібрати кошти на юридичний захист.

Водночас у Департаменті доходів наголосили, що рішення ухвалене через порушення правил, які регулюють обіг алкоголю, а відомство зобов'язане однаково застосовувати закон до всіх ліцензіатів.

Додатковий резонанс викликав ще один допис пивоварні після замаху на Дональда Трампа. Тоді на сторінці закладу з'явилося повідомлення: «Ну, ми майже отримали день безкоштовного пива».

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Як ми писали, у Великій Британії запропонували незвичне гастрономічне поєднання — вмочати печиво не лише в чай чи каву, а й у пиво, віскі, джин і навіть шампанське. Експерти ритейлера Fortnum & Mason розробили спеціальну лінійку печива для різних напоїв і стверджують, що до пива найкраще пасують смаки фундука та какао, які створюють баланс солодкого й солоного. Для джину рекомендують печиво з юдзу та рожевим перцем, а для віскі — з ваніллю та копченою морською сіллю.

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