У низці областей України повідомили про небезпеку 31 липня: де є загроза

"Червоні" регіони

Реклама

В Україні найближчими днями у низці регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну та суху погоду значно зростає ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Реклама

За прогнозом синоптиків, 31 липня — 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях, а також у Криму.

Реклама

Крім того, 1–2 серпня до цього переліку приєднаються Рівненська, Кіровоградська та Чернігівська області.

Укргідрометцентр закликає громадян бути максимально обережними під час перебування на природі, не розпалювати багаття у лісах і лісосмугах, не кидати недопалки та не спалювати суху рослинність, адже навіть незначне джерело вогню може спричинити масштабну пожежу.

Як ми писали, на початку серпня в Україні очікується різка зміна погоди. Так, після короткого похолодання прийде хвиля сильної спеки з температурою до +35°C і вище. Усе через надходження субтропічного повітря.

Новини партнерів