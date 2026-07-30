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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
479
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У низці областей України повідомили про небезпеку 31 липня: де є загроза

Українців попередили про високий ризик пожеж 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Червоні" регіони

"Червоні" регіони

В Україні найближчими днями у низці регіонів переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну та суху погоду значно зростає ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, 31 липня — 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях, а також у Криму.

Крім того, 1–2 серпня до цього переліку приєднаються Рівненська, Кіровоградська та Чернігівська області.

Укргідрометцентр закликає громадян бути максимально обережними під час перебування на природі, не розпалювати багаття у лісах і лісосмугах, не кидати недопалки та не спалювати суху рослинність, адже навіть незначне джерело вогню може спричинити масштабну пожежу.

Як ми писали, на початку серпня в Україні очікується різка зміна погоди. Так, після короткого похолодання прийде хвиля сильної спеки з температурою до +35°C і вище. Усе через надходження субтропічного повітря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
479
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