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- Украина
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В ряде областей Украины сообщили об опасности 31 июля: где есть угроза
Украинцев предупредили о высоком риске пожара 31 июля.
В Украине в ближайшие дни в ряде регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности . В жаркую и сухую погоду значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщил "Укргидрометцентр".
По прогнозу синоптиков, 31 июля – 2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях, а также в Крыму.
Кроме того, 1-2 августа к этому списку присоединятся Ровенская, Кировоградская и Черниговская области.
Укргидрометцентр призывает граждан быть максимально осторожными во время пребывания на природе, не разжигать костры в лесах и лесополосах, не бросать окурки и не сжигать сухую растительность, ведь даже незначительный источник огня может привести к масштабному пожару.
Как мы писали, в начале августа в Украине ожидается резкое изменение погоды. Да, после короткого похолодания придет волна сильной жары с температурой до +35°C и выше. Все из-за поступления субтропического воздуха.