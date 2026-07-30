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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В ряде областей Украины сообщили об опасности 31 июля: где есть угроза

Украинцев предупредили о высоком риске пожара 31 июля.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Красные" регионы

"Красные" регионы

В Украине в ближайшие дни в ряде регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности . В жаркую и сухую погоду значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По прогнозу синоптиков, 31 июля – 2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях, а также в Крыму.

Кроме того, 1-2 августа к этому списку присоединятся Ровенская, Кировоградская и Черниговская области.

Укргидрометцентр призывает граждан быть максимально осторожными во время пребывания на природе, не разжигать костры в лесах и лесополосах, не бросать окурки и не сжигать сухую растительность, ведь даже незначительный источник огня может привести к масштабному пожару.

Как мы писали, в начале августа в Украине ожидается резкое изменение погоды. Да, после короткого похолодания придет волна сильной жары с температурой до +35°C и выше. Все из-за поступления субтропического воздуха.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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