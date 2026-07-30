На Украину надвигается двойной удар опасных стихий: синоптики назвали точные даты и регионы (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В начале августа Украину может накрыть новая волна жары из-за «теплового купола» из раскаленного воздуха из Сахары.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии для Telegraf.

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«Чтобы было понятнее, проще говоря — это ситуация, когда мощный малоподвижный антициклон в течение длительного времени удерживает горячий воздух над одной территорией», — пояснил синоптик.

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Он отметил, что сами по себе температуры выше +35 не являются новостью, ведь абсолютный рекорд Украины был зафиксирован в 2010 году в Луганске — +42, однако сейчас Европа нагревается быстрее всего на планете.

«Рекорды стали обычным явлением. Периоды аномальной жары становятся более продолжительными и значительно участились за последние 30–40 лет. Например, в центральных регионах Украины количество случаев сильной жары +35° и выше в августе увеличилось с 9 до 13, или на 70%», — отметил Постригань.

По его словам, комфортная погода с температурой +22…+27 градусов тепла сохранится до 30 июля. Изменения начнутся уже с 31 июля, когда усилится влияние высотного антициклона из юго-западной Европы и в Украину начнет поступать субтропический воздух. Днем показатели термометров поднимутся до +30…+34, а в первые выходные августа жара усилится, и местами температура достигнет +35.

В Украинском гидрометцентре на 30 июля прогнозируют облачную погоду без осадков.

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«30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем, поэтому осадков не ожидается. На высотах в его передней части к нам будет поступать прохладная воздушная масса с севера, что будет более ощутимо ночью, а днём в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться», — сообщают метеорологи.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха днём составит от +23 до +28 градусов тепла, в Закарпатье ожидается от +30 до +33 градусов тепла.

Погода в Украине 30 июля / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

«Днём 30 июля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях порывы ветра достигнут 15–20 м/с. I уровень опасности, жёлтый», — говорится в сообщении.

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Синоптики отмечают, что погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре в нескольких регионах Украины 30 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали о погоде вкрупных украинских городах 30 июля.

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