Эта вещь на вашей кухне может быть грязнее унитаза: когда ее пора выбросить

Как часто нужно менять губку для посуды / © Pexels

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Губка для мытья посуды — именно тот предмет на кухне, который мы используем чуть ли не чаще всего. Она ежедневно контактирует с остатками пищи, жиром и влагой, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Своевременная замена губки имеет не меньшее значение, чем регулярное мытье посуды. Даже когда она выглядит чистой, это не означает, что она безопасна для использования. Как разобраться — объясняем в материале ТСН.ua.

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Как часто нужно менять губку

По рекомендациям специалистов по гигиене, кухонную губку желательно менять как минимум раз в неделю. Если вы моете посуду несколько раз в день или часто очищаете доски после сырого мяса, рыбы или яиц, новую губку следует брать каждые 3–5 дней.

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В большой семье, где кухня используется особенно активно, срок службы такого аксессуара еще короче. В то же время губка, которая применяется лишь изредка, может прослужить немного дольше, но только при правильном уходе.

Почему губка быстро становится опасной

Пористая структура отлично задерживает частицы еды и воду. Поэтому внутри создается среда, в которой бактерии могут активно размножаться.

Во время каждого последующего мытья посуды часть микроорганизмов переносится на тарелки, чашки, столовые приборы и кухонные поверхности. Особенно опасен контакт губки с сырыми продуктами животного происхождения, ведь это повышает риск распространения патогенных бактерий.

Чем грозит несвоевременная замена

Если пользоваться одной губкой слишком долго можно столкнуться с несколькими неприятными последствиями.

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В первую очередь возрастает риск перекрестного загрязнения. Это означает, что микроорганизмы из грязной посуды могут попасть на уже вымытую или даже на продукты, не проходящие термическую обработку.

Кроме того, старая губка начинает выделять неприятный запах. Причиной становятся бактерии и грибки, активно разлагающие органические остатки.

В некоторых случаях использование загрязненной губки может способствовать возникновению пищевых отравлений, особенно если на кухне нарушаются и другие правила гигиены.

Как понять, что губку пора выбросить

Не стоит ожидать истечения рекомендуемого срока, если губка уже имеет очевидные признаки износа.

Заменить ее нужно, если:

появился стойкий неприятный запах;

материал начал крошиться или терять форму;

поверхность потемнела или покрылась пятнами;

губка плохо пенится даже с моющим средством;

после промывки она остается скользкой.

Любой из этих признаков свидетельствует, что очищать посуду таким изделием уже не стоит.

Как продлить срок использования

Полностью избавиться от бактерий в губке практически невозможно, но их количество можно уменьшить.

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После мытья посуды губку необходимо тщательно промыть от остатков пищи, хорошо отжать и оставить высыхать в месте, где она не накапливает влагу. Не рекомендуется держать ее постоянно на дне мойки или в закрытом контейнере без доступа воздуха.

Для разных задач желательно использовать отдельные губки. Например, одну — для посуды, другую — для столешницы, а еще одну — для мытья раковины. Такой подход поможет уменьшить риск переноса бактерий между разными поверхностями.

Простое правило, которое поможет сохранить чистоту

Кухонная губка стоит недорого, но ее регулярная замена может оказать существенное влияние на уровень гигиены в доме. Если ее обновлять хотя бы раз в неделю и правильно высушивать после каждого использования, риск накопления опасных микроорганизмов значительно уменьшится.

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