"Тризуб" на вашем зарядном: что означают скрытые символы на USB-кабеле

Символ трезубца на разъеме USB / © Фото из открытых источников

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За годы быстрой эволюции технологий появились десятки различных типов USB-портов , поэтому запутаться в их характеристиках сегодня очень легко. Однако, чтобы мгновенно определить скорость и возможности вашего кабеля или гаджета, достаточно просто обратить внимание на хорошо знакомую деталь – маленький символ трезубца у самого разъема.

Об этом пишет BGR.

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Эволюция классического логотипа

Привычный для всех трезубец является общепринятым символом стандартного соединения, берущего свое начало от большого круга внизу, символизирующего источник питания. От него отходят три отдельные линии, каждая из которых увенчана уникальной геометрической фигурой в виде круга, треугольника и квадрата.

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Эти разные формы призваны продемонстрировать подлинную универсальность технологии, поскольку от нее зависит работа бесчисленного количества современных гаджетов. Сам по себе этот базовый логотип указывает на наличие классического стандарта второго поколения, обеспечивающего скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

Как расшифровать дополнительные метки

С развитием технологий, этот классический значок начал получать небольшие визуальные изменения, чтобы пользователи могли легко различать поколения портов. Например, если рядом с ним появляются латинские буквы «SS», это указывает на сверхскоростной разъем третьего поколения, поддерживающий скорость до пяти гигабитов в секунду.

Иногда у логотипа можно увидеть цифры, прямо указывающие на невероятную пропускную способность новейших кабелей четвертого поколения. Если вы видите цифру «40», это означает, что устройство способно обмениваться информацией на фантастической скорости до 40 Гбит/с.

Значок молнии свидетельствует о поддержке технологии сверхбыстрой зарядки, которая существенно экономит время при подключении мобильного телефона к сети. В то же время черная буква D с белой P внутри означает, что этот разъем можно использовать для полноценной передачи видеосигнала на внешние мониторы.

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Важность правильного выбора кабеля

Если вы планируете эффективно заряжать телефон или быстро перебрасывать большие массивы данных на внешний жесткий диск, правильный выбор порта имеет критическое значение. Использование современного разъема позволит максимально раскрыть потенциал вашей техники и значительно ускорить все рабочие процессы.

Подключение нового устройства к устаревшему порту искусственно ограничит его скорость, что может сделать процесс передачи файлов невыносимо долгим и изнурительным. Поэтому производители настойчиво маркируют свои изделия этими мелкими значками, чтобы уберечь покупателей от разочарований.

Еще одним удобным способом идентификации является цветовая кодировка, часто используемая параллельно с графическими символами на панелях компьютеров. Обычный черный пластик внутри порта обычно указывает на классический стандарт второго поколения со скромными скоростными показателями.

Синий же цвет является характерным признаком сверхскоростных портов третьего поколения, которые прекрасно подходят для работы с тяжелыми мультимедийными файлами. Поэтому эксперты всегда советуют внимательно осматривать все доступные разъемы перед подключением требовательной к ресурсам периферии.

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Напомним, батарейки типа AA и AAA – одни из самых распространенных источников питания в бытовой электронике. Они используются в пультах, игрушках, фонариках, мышках и десятках других устройств, но не все знают, что означает маркировка АА и ААА .

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