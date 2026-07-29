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Украинские военные сбили дрон РФ на высоте "трех Говерл": как это удалось (видео)
Нацгвардейцы сбили российский дрон ZALA на рекордной высоте 6400 метров.
Украинские военные установили очередной высотный рекорд перехвата, уничтожив вражескую технику в небе, где обычно летают пассажирские лайнеры.
Об этом сообщили Национальная гвардия Lasar’s Group на своей странице в Facebook.
По данным военных, в конце июля операторы подразделения сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6400 метров.
«6400 м. Это выше горы Мак-Кинли — самой высокой вершины Кордильер в Северной Америке. Это три Говерлы, если поставить их одну на другую. Это на тысячу метров выше базового лагеря альпинистов на Эвересте», — отметили в Lasar’s Group.
В подразделении объяснили, что россияне намеренно подняли дрон на высоту 6400 метров, чтобы его не сбили. Однако украинский пилот догнал и уничтожил вражеский БпЛА на юге Украины с помощью собственного перехватчика.
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