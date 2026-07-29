Украинские военные сбили дрон РФ на высоте "трех Говерл": как это удалось (видео)

Военные сбили дрон РФ на рекордной высоте / © скриншот с видео

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Украинские военные установили очередной высотный рекорд перехвата, уничтожив вражескую технику в небе, где обычно летают пассажирские лайнеры.

Об этом сообщили Национальная гвардия Lasar’s Group на своей странице в Facebook.

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По данным военных, в конце июля операторы подразделения сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6400 метров.

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«6400 м. Это выше горы Мак-Кинли — самой высокой вершины Кордильер в Северной Америке. Это три Говерлы, если поставить их одну на другую. Это на тысячу метров выше базового лагеря альпинистов на Эвересте», — отметили в Lasar’s Group.

В подразделении объяснили, что россияне намеренно подняли дрон на высоту 6400 метров, чтобы его не сбили. Однако украинский пилот догнал и уничтожил вражеский БпЛА на юге Украины с помощью собственного перехватчика.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 «Бандероль». Это может создать серьезные проблемы для украинской ПВО из-за неожиданности атак.

Ранее мы писали, что Россия применяет ракеты «Бандероль» не массированно, а единичными пусками, однако их появление может быть связано с желанием удешевить удары по Украине.

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