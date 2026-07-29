Украину после прохладных дней накроет жара: Диденко рассказала, когда ожидать +30° и выше

Жара / © ТСН.ua

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До конца июля в Украине сохранится комфортная летняя погода без зной. Однако уже в начале августа температура воздуха начнет повышаться и страну накроет настоящее летнее тепло.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала для «Эспрессо».

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По словам Диденко, 29 июля на большей части территории Украины будет преобладать сухая и комфортная погода.

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«В конце июля в Украине сохраняется комфортная летняя погода без сильной жары. В то же время, уже в начале августа температура воздуха начнет повышаться, и страну накроет настоящая летняя жара», — отметила синоптикиня.

На западе страны осадки не прогнозируются. Температура воздуха будет составлять +20…+26°C, прохладнее всего будет на Волыни и Ровенщине, а самое теплое — на Закарпатье.

Когда в Украину вернется жара

Диденко объяснила, что сейчас Украина находится в тылу холодного атмосферного фронта, поэтому комфортная температура сохранится еще несколько дней.

«Такая комфортная погода продержится еще несколько дней, поскольку Украина находится в тылу холодного атмосферного фронта. В то же время, уже в начале августа температурные показатели начнут расти, и в страну придет настоящая летняя жара», — сообщила синоптик.

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Она также призвала украинцев следить за ежедневными прогнозами, ведь погодная ситуация может уточняться.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о сильной жаре, которая охватит Украину в первые дни августа. По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

К слову, в начале августа в Украине ожидается новая волна жары из-за теплового купола, который принесет раскаленный воздух из Сахары. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, с 31 июля температура начнет расти, а в первые дни августа достигнет 32–35°. Сухая жаркая погода сохранится не менее 5 августа.

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