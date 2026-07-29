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Україну після прохолодних днів накриє спека: Діденко розповіла, коли очікувати до +30° і вище
Наприкінці липня погода в Україні буде сонячною та комфортною, однак це ненадовго.
До кінця липня в Україні утримається комфортна літня погода без сильної спеки. Однак уже на початку серпня температура повітря почне підвищуватися, і країну накриє справжнє літнє тепло.
Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла для «Еспресо».
За словами Діденко, 29 липня, на більшій частині території України переважатиме суха та комфортна погода.
«Наприкінці липня в Україні зберігатиметься комфортна літня погода без сильної спеки. Водночас уже на початку серпня температура повітря почне підвищуватися, і країну накриє справжня літня спека», — зазначила синоптикиня.
На заході країни опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +20…+26°C, найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, а найтепліше — на Закарпатті.
Коли в Україну повернеться спека
Діденко пояснила, що наразі Україна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту, тому комфортна температура збережеться ще кілька днів.
«Така комфортна погода протримається ще кілька днів, оскільки Україна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту. Водночас уже на початку серпня температурні показники почнуть зростати, і в країну прийде справжня літня спека», — повідомила синоптикиня.
Вона також закликала українців стежити за щоденними прогнозами, адже погодна ситуація може уточнюватися.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попереджає про сильну спеку, яка охопить Україну у перші дні серпня. За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.
До слова, на початку серпня в Україні очікується нова хвиля спеки через тепловий купол, який принесе розпечене повітря із Сахари. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, з 31 липня температура почне зростати, а в перші дні серпня сягне 32–35°. Суха спекотна погода утримається щонайменше до 5 серпня.