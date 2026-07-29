Україну після прохолодних днів накриє спека: Діденко розповіла, коли очікувати до +30° і вище

Спека / © ТСН.ua

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До кінця липня в Україні утримається комфортна літня погода без сильної спеки. Однак уже на початку серпня температура повітря почне підвищуватися, і країну накриє справжнє літнє тепло.

Про це синоптикиня Наталка Діденко розповіла для «Еспресо».

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За словами Діденко, 29 липня, на більшій частині території України переважатиме суха та комфортна погода.

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«Наприкінці липня в Україні зберігатиметься комфортна літня погода без сильної спеки. Водночас уже на початку серпня температура повітря почне підвищуватися, і країну накриє справжня літня спека», — зазначила синоптикиня.

На заході країни опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +20…+26°C, найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, а найтепліше — на Закарпатті.

Коли в Україну повернеться спека

Діденко пояснила, що наразі Україна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту, тому комфортна температура збережеться ще кілька днів.

«Така комфортна погода протримається ще кілька днів, оскільки Україна перебуває в тилу холодного атмосферного фронту. Водночас уже на початку серпня температурні показники почнуть зростати, і в країну прийде справжня літня спека», — повідомила синоптикиня.

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Вона також закликала українців стежити за щоденними прогнозами, адже погодна ситуація може уточнюватися.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попереджає про сильну спеку, яка охопить Україну у перші дні серпня. За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

До слова, на початку серпня в Україні очікується нова хвиля спеки через тепловий купол, який принесе розпечене повітря із Сахари. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, з 31 липня температура почне зростати, а в перші дні серпня сягне 32–35°. Суха спекотна погода утримається щонайменше до 5 серпня.

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