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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1174
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Негода накриє п’ять областей України: синоптики оголосили попередження на 30 липня

Удень 30 липня в п’яти областях України очікуються сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Сильний вітер

Сильний вітер

Удень 30 липня в п’яти областях України очікуються небезпечні пориви вітру.

Про це попередив Український гідрометеорологічний центр.

Погіршення погодних умов прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Швидкість поривів вітру сягатиме 15–20 метрів за секунду.

Синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.

Сильний вітер може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Зазначимо, що вже на початку серпня в Україні очікується нова хвиля спеки. За прогнозом начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, причиною стане так званий тепловий купол, який принесе розпечене повітря із Сахари.

За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1174
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