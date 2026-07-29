Негода накриє п’ять областей України: синоптики оголосили попередження на 30 липня

Сильний вітер

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Удень 30 липня в п’яти областях України очікуються небезпечні пориви вітру.

Про це попередив Український гідрометеорологічний центр.

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Погіршення погодних умов прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Швидкість поривів вітру сягатиме 15–20 метрів за секунду.

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Синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.

Сильний вітер може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Зазначимо, що вже на початку серпня в Україні очікується нова хвиля спеки. За прогнозом начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, причиною стане так званий тепловий купол, який принесе розпечене повітря із Сахари.

За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

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