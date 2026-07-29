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- Украина
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Ненастье накроет пять областей Украины: синоптики объявили предупреждение на 30 июля
Днем 30 июля в пяти областях Украины ожидаются сильные порывы ветра, которые могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических предприятий.
Днем 30 июля в пяти областях ожидаются опасные порывы ветра.
Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.
Ухудшение погодных условий прогнозируется в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Скорость порывов ветра будет достигать 15–20 метров в секунду.
Синоптики объявили первый желтый уровень опасности.
Сильный ветер может усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Отметим, что уже в начале августа в Украине ожидается новая волна жары. По прогнозу начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, причиной станет так называемый тепловой купол, который принесет раскаленный воздух из Сахары.
По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.