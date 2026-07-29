Ненастье накроет пять областей Украины: синоптики объявили предупреждение на 30 июля

Сильный ветер

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Днем 30 июля в пяти областях ожидаются опасные порывы ветра.

Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.

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Ухудшение погодных условий прогнозируется в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Скорость порывов ветра будет достигать 15–20 метров в секунду.

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Синоптики объявили первый желтый уровень опасности.

Сильный ветер может усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Отметим, что уже в начале августа в Украине ожидается новая волна жары. По прогнозу начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, причиной станет так называемый тепловой купол, который принесет раскаленный воздух из Сахары.

По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

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