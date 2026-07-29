У Украины есть время до мая: эксперт предупредил об опасном плане Путина

Война в Украине / © ТСН.ua

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Россия может объявить мобилизацию с октября до мая 2027 года, чтобы увеличить численность армии. Также Путин может попытаться вовлечь в войну белорусскую армию вопреки воле Александра Лукашенко и новых северокорейских военных. У Украины есть время до мая, чтобы принять необходимые меры относительно новых возможных угроз.

Об этом сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук для УНИАН.

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По его словам, Россия может ежемесячно привлекать 30-35 тысяч гражданских на войну.

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«Поэтому наша задача уничтожать больше оккупантов, чем Россия способна мобилизовать, чтобы численность ее армии сокращалась, а боевой потенциал снижался. Сейчас у врага есть выбор: либо восполнять текущие потери и таким образом поддерживать боеспособность подразделений, либо накапливать резервы. Выполнять обе задачи одновременно россияне не могут. Именно поэтому их наступательный потенциал снижается», — отметил эксперт.

Лакийчук считает, чтобы выйти из этой «ловушки», оккупанты могут задействовать военных из Северной Кореи или Беларуси.

«В этой ситуации возможны два варианта — либо северокорейцы, либо белорусы. С белорусами сложнее: Лукашенко не собирается отдавать свою армию Путину, но это не значит, что Путин сам ее не отнимет. Тогда у россиян может появиться еще около 40-60 тысяч военнослужащих», — сказал Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна подготовиться. Для этого ей нужно:

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усиливать инженерное оборудование позиций,

увеличивать количество подразделений,

наращивать производство дронов.

«У нас мало резервов, а у россиян они есть. Благодаря этому противник может растянуть фронт и вместе с тем сосредоточить силы на главном направлении, тогда как мы будем вынуждены реагировать на его действия по всей линии боевого столкновения. Северокорейские подразделения россияне также могут привлечь на Курском направлении», — сказал он.

Мобилизация в России — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, предупредил о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью. Кремль хочет объявить масштабные меры, чтобы компенсировать потери на фронте и усилить боевые действия.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин подписал новый указ, предусматривающий увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно указу, общая численность армии увеличится на 27 тысяч человек и составит 2 426 000 человек.

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