Россия готовит новый сценарий против Польши: в Варшаве сделали тревожное заявление

Российские военные / © Associated Press

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Россия в настоящее время не готовит полномасштабное вторжение в Польшу, однако Кремль эскалирует свои действия и готовит провокации против страны НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью RMF24.

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«Это будут провокации: дроны — в первую очередь, перехвачены или переоборудованы украинские дроны; Балтийское море — ключевой водоем для безопасности НАТО; диверсионные операции…», — перечислил министр.

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Он напомнил, что российская Дума два месяца назад изменила закон, позволивший России вмешиваться, если права граждан России в других странах оказались под угрозой.

«Сейчас российские институции заявляют, что право (российских) граждан представлять свою культуру и язык в странах Балтии находится под угрозой, поэтому все движется по схеме эскалации. Шаг за шагом Россия поднимается вверх», — подчеркнул министр национальной обороны.

Также он предупредил об активизации пропагандистской деятельности. Россия запустила фермы троллей.

«Были запущены русские пропагандистские фермы троллей. Волынь стала толчком, который их гальванизировал, а именно желание настроить Польшу против Украины», — отметил вице-премьер-министр.

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Напомним, Россия работает над планом провокаций под «чужим флагом» против стран восточного фланга НАТО — Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Кремль планирует использовать перехваченные дроны Украины, чтобы обвинить в эскалации Киев.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас предупредил, что следующей целью агрессора могут быть Польша и государства Балтии, потому что Россия не способна достичь поставленных целей в Украине.

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